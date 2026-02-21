La III Olimpiada Autonómica sobre la UE reúne a 60 estudiantes de 12 centros en la Universidad de Salamanca

SALAMANCA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León colabora con la III Olimpiada Autonómica sobre la Unión Europea en la Universidad de Salamanca que reúne este sábado a 60 estudiantes de doce centros educativos para reflexionar sobre el 40 aniversario de la entrada de España en la UE.

La jornada se desarrollará en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, y cuenta con la colaboración económica de la Consejería de la Presidencia. La directora de Acción Exterior, Ruth Andérez, ha participado en la inauguración del evento.

La iniciativa está organizada por Equipo Europa, en colaboración con la red de centros Europe Direct de la Comunidad: Europe Direct Castilla y León Rural, Europe Direct Salamanca, Europe Direct Segovia y Europe Direct Zamora, y el recientemente incorporado Europe Direct León, adscrito a la Universidad de León.

La plataforma 'Equipo Europa' es una asociación juvenil europeísta que tiene el objetivo de promover la Unión Europea entre los jóvenes, y que en Castilla y León cuenta con unos 300 socios.

Por su parte, los centros Europe Direct son puntos de información que acercan a la ciudadanía la Unión Europea, sus políticas y oportunidades, ofreciendo asesoramiento directo y recursos para promover la participación europea.

En esta tercera edición, la acogida de la jornada ha recaído sobre el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Salamanca, que funciona como centro Europe Direct en esta provincia.

En ella participan 60 alumnos de 4 de ESO y 1 de Bachillerato procedentes de doce centros educativos de la Comunidad, han detallado fuentes del Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

A lo largo de la jornada, los equipos realizan distintas actividades formativas y dinámicas de trabajo orientadas al conocimiento del funcionamiento de la Unión Europea. La prueba central consiste en la elaboración de un ensayo que es evaluado por un tribunal académico.

El equipo ganador representará a Castilla y León en la fase nacional, que se celebra en abril en Granada. Los ganadores de esta fase nacional recibirán como premio un viaje a Bruselas para conocer de cerca el funcionamiento de las instituciones europeas.

El tema propuesto en esta edición se centra en el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Como novedad, el programa incorpora un Mini MEUP (Modelo del Parlamento Europeo), una simulación parlamentaria que permite al alumnado conocer de forma práctica el proceso legislativo europeo y el funcionamiento de la Eurocámara.