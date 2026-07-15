III Ruta de Torrezno de Soria facilita al visitante su degustación en 51 establecimientos mientras visita la provincia

Presentación de la Ruta del Torrezno de Soria. - EUROPA PRESS

SORIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición de la Ruta del Torrezno de Soria facilitará al visitante su localización y degustación en 51 establecimientos de la capital y de la provincia, mientras se encuentra de turismo.

La iniciativa está organizada por la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur) con el respaldo de la Marca Torrezno de Soria y reúne este año a 51 establecimientos hosteleros, trece de ellos en la provincia.

El vocal de Asohtur Miguel Ángel Ramírez, el presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Moreno Sáez; el director de la Marca Torrezno de Soria, Juanjo Delgado; el diputado Sergio Frías, el concejal de Comercio, Javier Muñoz y el director del Área de Instituciones de Caja Rural de Soria, Juan Antonio Tierno, han presentado esta tercera edición.

MODO TRADICIONAL.

Así, ;iguel Ángel Ramírez ha detallado que este año hay récord de participantes, con 51 establecimientos, "con el fin de facilitar al visitante dónde degustar el Torrezno de Soria durante todo el año".

"Un producto que ya es conocido por todos los visitantes y tiene gran demanda en el turismo", ha detallado Ramírez, que se ha referido a una "ruta gastroturística de primer nivel" con el Torrezno de Soria fabricado al modo tradicional.

Con epicentro en la capital, donde se localizan 35 participantes, esta nueva edición permitirá conectar enclaves turísticos de toda la geografía provincial, ya que la cita de este año ha logrado reunir a negocios la provincia.

Así, dentro de la ruta se encuentra Abejar, Ágreda, Aldehuela de Calatañazor, Almazán, El Burgo de Osma, Fuentes de Magaña, Matalebreras, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz, San Pedro Manrique, Tardajos de Duero y Vinuesa.

Entre los participantes se encuentran tanto los campeones como los finalistas de la última edición del Concurso 'El Mejor Torrezno del Mundo'. También los ganadores de los años 2023, 2022, 2020, 2019 y 2016.

APOYO AL PRODUCTO SORIANO.

Por su parte, Javier Muñoz ha señalado que el Torrezno de Soria es uno de los mejores embajadores fuera de la provincia, "presente en las cartas de la hostelería del país" todo ello "gracias al esfuerzo de los fabricantes que han apostado no solo por el producto sino por la innovación".

Asimismo, Sergio Frías por su parte ha puesto en valor que lo establecimientos de Soria se sumen a esta iniciativa ya que son pueblos que tienen "mucho que ofrecer" y donde además se acompaña con la degustación del Torrezno de Soria.

Juan Antonio Tierno ha reiterado el compromiso de Caja Rural con las actividades sociales y económicas que se desarrollan en la provincia con una iniciativa que consigue hacer más atractivo este producto que ya "es un referente de la provincia de Soria".

Samuel Moreno ha destacado la ruta para incentivar al turista a consumir el producto mientras visita la provincia y ha celebrado que cada vez sean más los establecimientos que se unen a esta iniciativa.