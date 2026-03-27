ILC envía a los centros educativos leoneses nuevas unidades didácticas sobre el concejo y la junta vecinal

El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez (izquierda), junto al coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo, en la presentación de las nuevas unidades didácticas. - ILC

LEÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha enviado a todos los centros educativos de la provincia leonesa nuevas unidades didácticas sobre el concejo y la junta vecinal, recursos en torno a un contenido "clave" para comprender la identidad, la historia y el funcionamiento social de los pueblos de León.

Así lo ha expresado este viernes el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán, que ha presentado las nuevas unidades didácticas que se suman a las ya realizadas anteriormente por el organismo autónomo de la Diputación Provincial.

Acompañado por el coordinador de Proyectos de la entidad, Emilio Gancedo, el diputado ha detallado las características de unas herramientas didácticas que, como en anteriores ocasiones, están expresamente adaptadas para los niveles de Infantil, Primaria y Secundaria. Estos recursos también se pondrán a disposición de toda la sociedad a través de la web del ILC.

Tituladas 'El concejo y la junta vecinal en la provincia de León', estas unidades tienen como objetivo acercar al alumnado la realidad de una de las instituciones "más singulares y representativas" de la organización tradicional leonesa, el concejo, entendido como forma de participación vecinal y gestión comunal del territorio, así como la junta vecinal, en calidad de entidad administrativa "enormemente característica" del territorio leonés.

"Se trata de un contenido clave para comprender la identidad, la historia y el funcionamiento social a través de los siglos de las comarcas leonesas, pero, a la vez, fomenta valores destacados como la participación democrática, la convivencia y el respeto por el patrimonio cultural y natural", ha puntualizado.

1.226 JUNTAS VECINALES EN LEÓN

El también vicepresidente del ILC ha recordado algunos datos de la singularidad administrativa de la provincia y ha detallado que actualmente León cuenta con 1.226 juntas vecinales, lo cual supone el 36 por ciento de las entidades locales menores de toda España.

Estas juntas vecinales, ha apuntado, son dueñas y gestoras de un enorme patrimonio comunal, formado sobre todo por montes y arboledas, que supone una extensión mayor que algunas comunidades autónomas como Cantabria o el País Vasco.

Por su parte, el coordinador de Proyectos del ILC ha añadido que estas unidades amplían y adaptan para el trabajo en el aula la carpeta 'El concejo leonés', realizada desde el Museo de los Pueblos (dentro de la colección de carpetas didácticas entre las que están las dedicadas a la indumentaria, los ramos, los pendones y las mascaradas). La acogida de esta carpeta sobre el concejo fue "tan exitosa" que sus ejemplares se agotaron en tan solo tres meses, por lo que en breve verá la luz una nueva reimpresión.

DE GRAN INTERÉS Y UTILIDAD

Los autores de las nuevas unidades didácticas son los docentes Amanda P. Álvarez y Javier Miguélez, este último también responsable de redes sociales y contenidos digitales del ILC. "Creemos que estas unidades serán de gran interés y utilidad no solo para docentes, alumnos y gestores, sino para cualquier persona interesada en la historia y cultura de León", ha recalcado Gancedo.

Las unidades serán enviadas a todos los centros educativos de la provincia para sumarse así a las ya realizadas y enviadas sobre la lengua leonesa, la lengua gallega de León, los pendones, la música, el carnaval tradicional, la indumentaria (con su Cuaderno del Profesor correspondiente) y el propio Museo de los Pueblos.