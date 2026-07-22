El ILC y la Fundación Cerezales estrenan este viernes el audiovisual 'Montañas raras' de Laura Tabarés

La artista leonesa Laura Tabarés estrenará su audiovisual 'Montañas raras' en la Fundación Cerezales Antonio y Cinia. - ILC

LEÓN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cerezales Antonino y Cinia (Fcayc) y el Instituto Leonés de Cultura (ILC) han organizado el estreno del audiovisual 'Montañas raras', desarrollado por la artista Laura Tabarés durante el programa de investigación 'Nudo/ Knot' correspondiente al pasado año 2025.

La cita tendrá lugar a las 19.00 horas en el auditorio de la Fundación Cerezales, en Cerezales del Condado, y el proyecto llevado a cabo por la creadora leonesa se ha centrado en dos eventos de notable relevancia en la provincia durante los años setenta del siglo XX.

El primero de ellos es la prospección de tierras raras por parte de una empresa contratada por el Instituto Geológico y Minero de España que concluyó que en la zona montañosa enmarcada por el valle de Ancares, Fabero, la cuenca de Vega de Espinareda con el Pico del Rey y la localidad de Noceda existen diferentes concentraciones de monacita gris (mineral que contiene tierras raras).

El otro evento es el hallazgo, por parte de una alumna de la maestra ecologista y escritora berciana Felisa Rodríguez, de una pieza arqueológica excepcional: un ídolo de casi 3.000 años vinculado a un corón (castro de actividad minera) que actualmente se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Además, la investigación plantea expandir la mirada a través de la poesía especulativa que cultivó en su día Felisa Rodríguez, maestra del entorno de Fabero.

Durante los ocho meses de residencia, el estudio ha permitido a Laura Tabarés no solo investigar diferentes archivos y mapear los hitos de este proceso en torno a la minería, sino también recoger diversos materiales relacionados con las leyendas y la arqueología. En el proceso, Tabarés ha realizado trabajo de campo en lugares como el valle de Ancares y Fabero, con su Gran Corta y su Aula Paleobotánica.

El proyecto también la ha llevado a interactuar con personas relacionadas con el entorno, la memoria del territorio y la evolución en el tiempo de los espacios. De este modo, 'Montañas raras' se construye a través de recorridos colaborativos y de espacios de creación colectiva, según ha informado a Europa Press en un comunicado el ILC.

Todo ello ha sido registrado y convertido en una ficción audiovisual que se estrenará este en Cerezales del Condado y tras la proyección, la artista mantendrá un coloquio con el público. La entrada es libre y gratuita, aunque previamente hay que inscribirse a través de la web de la Fundación Cerezales Antonio y Cinia.