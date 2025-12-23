ILC lanza el 'Libro blanco de la comunicación sobre León' para fomentar información adecuada sobre la identidad leonesa

Detecta más de 100 errores desde febrero de 2024 LEÓN 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Leonés de Cultura (ILC), dependiente de la Diputación Provincial, ha lanzado el 'Libro blanco de la comunicación sobre León' para fomentar información adecuada sobre la identidad leonesa y tras detectar en publicaciones un centenar de errores desde febrero de 2024 referentes al territorio leonés.

Dichas equivocaciones se producen de manera recurrente al denominar castellanas a personas, poblaciones, monumentos o costumbres de las comarcas leonesas; situar en Asturias o en otras comunidades valles y comarcas pertenecientes a León; desconocer la diversidad lingüística de la provincia o ignorar que León cuenta con sus señas de identidad y con su propia personalidad regional, según ha explicado el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Manuel Martínez Morán.

La sociedad civil lamenta desde hace décadas errores como estos, que incluso denuncia de forma individual, a título personal o asociativo, ante medios de comunicación, editoriales, gabinetes de prensa, empresas o agencias de viajes, entre otros. Consciente de esa realidad, el ILC comenzó a desarrollar en febrero de 2024 una línea de trabajo basada en el envío de correos electrónicos y cartas solicitando rectificación ante errores o inexactitudes relacionadas con León.

Se trata de una labor, según ha explicado el coordinador de Proyectos del ILC, Emilio Gancedo, en la que la sociedad colabora de una forma activa, alertando de muchas de esas incorrecciones.

HERRAMIENTAS DURADERAS

Martínez Morán ha señalado que dicha iniciativa también evidenció que la solución no puede pasar únicamente por la rectificación "puntual", sino por la construcción de herramientas duraderas de apoyo a la labor informativa. De ahí la necesidad de ofrecer el 'Libro blanco de la comunicación sobre León", al que se ha referido como una "guía práctica" que contiene, ante todo, términos, expresiones, mapas, documentación y otros recursos informativos relacionados con las comarcas leonesas.

Asimismo, ha expresado que el libro se ha elaborado "con espíritu de cooperación" y ofrece "ejemplos de buenas prácticas". "Los profesionales de la información y de otros sectores, y todas aquellas personas que se acerquen a sus páginas encontrarán en ellas indicaciones útiles sobre el uso correcto de términos y expresiones relacionadas con la geografía, el patrimonio, el medio natural y la historia de León", ha concretado.

En la presentación de la publicación también ha estado presente el presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, que ha recordado que la comunidad autónoma "está formada por dos regiones", tal y como indica la 'y' copulativa de su nombre y ha recalcado lo "indiscutible" de las "señas de identidad leonesas".

USO INEXACTO DE "CASTELLANOLEONÉS"

Por otra parte, ha señalado que muchos de los errores producidos tienen que ver también con la atribución de determinados paisajes o zonas de la provincia, sobre todo las fronterizas, a autonomías "vecinas" y se ha referido al uso inexacto de "castellanoleonés", un término rechazado por el común de la sociedad.

Asimismo, el diputado de Cultura ha apuntado que los correos que se envían sobre estos errores están redactados "en un tono respetuoso y conciliador", siempre con el objetivo "de ayudar a mejorar la labor de cada medio o institución" y de contribuir a una divulgación "fiel" del territorio leonés.

Además, ha detallado que, desde que se puso en marcha esta línea de trabajo, se han enviado unos cien correos a distintos medios de comunicación, agencias informativas, museos y otros espacios y entidades culturales, editoriales, firmas de sectores muy diversos y gabinetes institucionales, no solo solicitando rectificación, sino también "invitando al asesoramiento o proponiendo sugerencias", según los casos, a los organismos y empresas que incurrieron en tales equívocos.

URGENCIA INFORMATIVA E INMEDIATEZ

"La labor periodística se desarrolla bajo la presión de la urgencia informativa y la inmediatez digital", ha reflexionado Emilio Martínez Morán. En ese contexto, los errores a veces no son tanto fruto de la falta de rigor como de esa necesidad de rapidez. Sin embargo, esos desajustes, como una atribución incorrecta o una foto mal identificada, terminan conformando una imagen distorsionada de la realidad.

"La realidad de León, rica y diversa, merece ser contada en toda su amplitud de matices. Ni todo León es meseta (solo una parte), ni sus gentes, poblaciones o elementos del territorio son castellanos, ni sus parajes más impresionantes pertenecen a provincias vecinas. León es un mosaico geográfico, cultural y humano que reclama ser descrito con exactitud y respeto", ha subrayado.

CONTENIDO

Con el lenguaje accesible, directo y divulgativo que caracteriza a todos los 'libros blancos', la publicación está dividida en varios capítulos en los que se aborda una contextualización que sintetiza el devenir histórico y cultural de la tierra leonesa y una parte de cartografía histórica diseñada para probar y documentar que la presencia de León, delimitada del mismo modo que el resto de territorios del país, ha sido una constante a lo largo de la historia.

Igualmente, incluye una parte sobre expresiones recomendadas; un anexo donde se detallan algunos de sus recursos más destacados (en ocasiones atribuidos a otras provincias) como las reservas de la biosfera, los espacios naturales protegidos, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas y un apartado de bibliografía especialmente seleccionada.