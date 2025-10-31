La imagen 'Caricia de sol', de Blanca Pascual Bermejo, ganadora del concurso de Diputación 'Atardeceres de Segovia'

Los ganadores posan con sus imágenes en la sede de Prodestur. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La imagen 'Caricia de sol', de Blanca Pascual Bermejo, ha sido la ganadora del concurso fotográfico convocado en Instagram 'Atardeceres de Segovia', iniciativa de la Diputación Provincial para invitar a los ciudadanos a compartir su visión de los atardeceres segovianos y dar a conocer los paisajes más bellos del territorio.

El certamen es parte de la promoción del eclipse solar total que se vivirá el 12 de agosto de 2026, acontecimiento astronómico singular, que podrá contemplarse en la provincia y que ha inspirado esta convocatoria. El primer premio ha recaído en la fotografía 'Caricia de sol', captada en Gallegos por Blanca Pascual Bermejo. La ganadora ha situado el escenario en las ruinas de El Torregil.

El segundo premio ha sido para 'Resiliencia', de Rubén Pascual López, instantánea tomada en Paradinas donde al autor le llamó la atención "un campo de girasoles a punto de recolectar en el que sólo quedan dos resistiendo". El tercer premio ha sido para 'Atardecer en Santa Inés', de Agustín García Maestro, realizada en la ermita de Santa Inés, en Bernardos.

En el concurso han participado cuarenta imágenes de todos los puntos de la provincia, con motivos del ocaso sobre valles, llanuras y pueblos.

La participación ha estado abierta a personas mayores de edad con perfiles reales en Instagram, que compartieron sus fotografías utilizando las etiquetas #AtardeceresDeSegovia y #TurismoProvinciaDeSegovia. Las imágenes ganadoras pasarán a formar parte del archivo visual de Turismo de la Provincia de Segovia y podrán ser utilizadas en materiales promocionales, ferias y publicaciones institucionales, citando siempre la autoría.