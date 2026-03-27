Inaugurada la Feria de Artesanía de Valladolid, con 34 expositores y cuatro talleres demostrativas sobre mascaradas

Inauguración de la feria de Artesanía. - AYTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Acera Recoletos de Valladolid acoge desde este viernes y hasta el 5 de abril la XXXIII edición de la Feria de Artesanía en la que participan 34 talleres artesanos y que ha inaugurado el concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín.

La Feria ha sido organizada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (Foacal) y además de los 34 talleres artesanos incorpora como novedad, cuatro talleres demostrativos vinculados a las mascaradas tradicionales.

Asimismo, ha ajustado año su calendario para encajar este certamen "en un periodo especialmente favorable para el público, ya que coincide con la Semana Santa".

En esta edición participan talleres procedentes de 15 provincias españolas, con una presencia mayoritaria de Castilla y León y participación de otros territorios como Madrid, Valencia, Murcia, Asturias, Navarra, Pontevedra o Almería, además de una aportación francesa.

Se trata de una Feria que combina tradición y lenguaje contemporáneo, con piezas pensadas tanto para el uso diario como para el regalo o el coleccionismo, y con un denominador común: la escala humana del trabajo hecho a mano.

La Feria incorporará además cuatro talleres demostrativos vinculados a máscaras y mascaradas tradicionales, una programación especial que se enmarca en MASKS - Unveiling the Arts and Works behind the MASKS, un proyecto europeo Erasmus+ en el que participa Foacal y que trabaja en la documentación, la formación y la valorización de las máscaras tradicionales, los trajes y otros elementos rituales de comunidades rurales europeas.

El proyecto reúne a 12 socios de España, Portugal, Italia y Rumanía y conecta artesanía, patrimonio cultural, formación, movilidad y desarrollo local.

Todos los talleres demostrativos se desarrollarán en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00h, y permitirán al visitante acercarse no solo al resultado final, sino también a las referencias simbólicas, los recursos técnicos y los oficios que hacen posible estas piezas.