Incautan a un motorista sin carnet 40 gramos de droga y 427 euros en un control en Santovenia (Valladolid)

Agente de la Guardia Civil en un control en la entrada de Santovenia de Pisuerga. - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha puesto a disposición judicial a un varón, vecino de Santovenia de Pisuerga, al que le incautaron 40 gramos de sustancias estupefacientes y 427 euros durante un control de seguridad cuando circulaba en una moto sin carnet al haber perdido todos los puntos.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 27, cuando agentes de la Guardia Civil de Valladolid, en el marco de un dispositivo operativo de vigilancia preventiva (DOVP), llevaron a cabo una actuación en el término municipal del citado municipio, dentro de un dispositivo reactivo orientado a la prevención de la seguridad ciudadana, informa el Instituo Armado a través de un comunicado.

Durante el desarrollo del operativo, se procedió a la selección de una motocicleta cuyo conductor mostró una actitud visiblemente nerviosa ante la presencia de los agentes. Esta circunstancia motivó su identificación y un registro superficial, tanto personal como de los efectos que portaba.

El individuo portaba una riñonera en cuyo interior se localizaron tres envoltorios de plástico transparente con sustancia sólida blanquecina, que arrojaron un peso de 10,70 gramos, 10,76 gramos y 10,78 gramos respectivamente. Asimismo, se halló otro envoltorio con sustancia sólida de color marrón, presumiblemente hachís, con un peso de 5,52 gramos. Además, se intervinieron 427,29 euros en efectivo, distribuidos en billetes y monedas, así como un teléfono móvil.

Ante la sospecha de que pudiera tratarse de sustancias estupefacientes destinadas al tráfico, se procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Paralelamente, los agentes consultaron la base de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), donde constataron que el detenido carecía de permiso de conducción por pérdida total de puntos, lo que constituye un delito contra la seguridad vial.

Por todo lo anterior, se procedió a la detención del conductor y único ocupante del vehículo como presunto autor de dos delitos: uno contra la salud pública (tráfico de drogas) y otro contra la seguridad vial (conducción sin permiso por pérdida de vigencia).

La Guardia Civil ha instruido las correspondientes diligencias que han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.