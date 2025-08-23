El incendio forestal de Moronta (Salamanca) baja a gravedad 0

SALAMANCA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal declarado este sábado en la localidad salmantina de Moronta, en la comarca de Vitigudino, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 tras haber subido a primera hora de la mañana al nivel 1, según información de Inforcyl recogida por Europa Press.

Este incendio, originado a las 12.13 horas de este sábado, 23 de agosto, se ha elevado a IGR 1 pocos minutos después de su inicio, tras considerar que se precisaban medidas para la protección de personas o bienes aislados no forestales o pudiera provocar leves restricciones para población o infraestructuras.

En las labores de extinción se encuentran en este momento once medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos tres autobombas, un bulldozer y dos cuadrillas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.