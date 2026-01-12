Un incendio en Molinaseca (León) afecta a 60 metros de la cubierta de una vivienda sin daños personales

Efectivos del Speis participan en la extinción de un incendio producido en la cubierta de una vivienda en Molinaseca (León).
Efectivos del Speis participan en la extinción de un incendio producido en la cubierta de una vivienda en Molinaseca (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 12 enero 2026 18:28
Seguir en

MOLINASECA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) ha intervenido a las 14.00 horas de este lunes en un incendio registrado en el municipio de Molinaseca que ha afectado a 60 metros de la cubierta de una vivienda sin producirse daños personales.

Una dotación del Servicio de Bomberos, compuesto por una autobomba y un vehículo de trabajo en altura, se desplazó a Molinaseca al recibir la alerta del incendio en la cubierta de una vivienda unifamiliar, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

La rápida intervención de los efectivos permitió limitar el incendio a 60 metros de la cubierta, evitando la propagación al resto y al interior de la vivienda.

El fuego fue controlado en media hora aproximadamente, aunque las tareas de remate se prolongaron durante más de dos horas y no ha habido que lamentar daños personales.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado