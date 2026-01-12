Un incendio en Molinaseca (León) afecta a 60 metros de la cubierta de una vivienda sin daños personales

Efectivos del Speis participan en la extinción de un incendio producido en la cubierta de una vivienda en Molinaseca (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

MOLINASECA (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) ha intervenido a las 14.00 horas de este lunes en un incendio registrado en el municipio de Molinaseca que ha afectado a 60 metros de la cubierta de una vivienda sin producirse daños personales.

Una dotación del Servicio de Bomberos, compuesto por una autobomba y un vehículo de trabajo en altura, se desplazó a Molinaseca al recibir la alerta del incendio en la cubierta de una vivienda unifamiliar, según fuentes del Ayuntamiento de Ponferrada.

La rápida intervención de los efectivos permitió limitar el incendio a 60 metros de la cubierta, evitando la propagación al resto y al interior de la vivienda.

El fuego fue controlado en media hora aproximadamente, aunque las tareas de remate se prolongaron durante más de dos horas y no ha habido que lamentar daños personales.