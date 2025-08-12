El incendio de Paradiña (León) baja a nivel 1 tras dos días activo y cuenta con una veintena de medios

El incendio de Paradiña (León) baja a gravedad 1 tras dos días activo y cuenta con una veintena de medios - JCYL

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se originó el pasado domingo en la localidad leonesa de Paradiña, en la comarca de Villafranca, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial 1 (nivel 1) tras dos días activo y cuenta con una veintena de medios aéreos y terrestres que trabajan en el lugar.

Según datos de la plataforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) recogidos por Europa Press, el fuego se originó a las 19.20 horas del domingo por causas que se investigan.

En el lugar trabaja un operativo conformado por dos técnicos, siete agentes medioambientales, cinco cuadrillas terrestres, dos autobombas, cuatro brigadas helitransportadas y dos medios aéreos.