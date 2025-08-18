El incendio en Resoba (Palencia), que lleva arrasados más de 1.300 hectáreas, baja a IGR 0

PALENCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha estimado que el incendio declarado el domingo, 10 de agosto, en la localidad palentina de Resoba, en el municipio de Cervera de Pisuerga, ha arrasado con 1.310 hectáreas en una primera aproximación sobre el impacto de las llamas, según información de la Consejería de Medio Ambiente recogida por Europa Press.

Este incendio, que se había elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el mismo día de su inicio, se encuentra en la actualidad en IGR 0--hasta hace unas horas se hallaba en nivel 1--con "un estado muy favorable, sin llama y eliminando puntos calientes".

En estos momentos, se encuentra en la zona más de una decena de medios terrestres y aéreos que intenta sofocar el fuego, entre ellos tres autobombas y dos helicópteros.

La causa probable del fuego podría ser rayos, según Inforcyl