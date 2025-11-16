Un incendio en una vivienda en la carretera de Cubillos, en Valcabado (Zamora), se salda sin heridos

ZAMORA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio que se ha registrado este domingo en una vivienda en la carretera de Cubillos, en la localidad zamorana de Valcabado, se ha saldado sin heridos, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.42 horas de este domingo, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido un aviso que alertaba del incendio.

El 112 ha trasladado aviso a Bomberos de Zamora y Bomberos, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Policía Local de Zamora, a Guardia Civil y a Emergencias sanitarias - Sacyl, aunque posteriormente se desactivado ya que se ha confirmado que no había personas heridas o afectadas.