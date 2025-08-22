El incendio de Yeres (León) baja a gravedad 0 después de casi dos semanas activo

Un helicóptero trata de extinguir el fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León, Castilla y León (España) - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio de Yeres-Llamas de la Cabrera, en la provincia de León, que se originó el pasado 9 de agosto por causas que se investigan, ha bajado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 0 después de casi dos semanas activo y un centenar de medios movilizados.

Se trata de un incendio que el pasado miércole se encontraba estabilizado en un 90 por ciento en su perímetro, que ya podía estar en unos 140 kilómetros, y en la parte que aún se encontraba activo avanzaba "muy lento" y estaba "estabilizado".

Así lo han señalaron responsables técnicos de extinción de este fuego, que actualmente "requiere un trabajo todavía, sobre todo de personal de tierra para estabilizar", pero que en caso de cumplirse las previsiones meteorológicas no presentaría mayores propaganciones.