Industria, tecnología y talento se darán cita en la V Expo Leóni4 'Digital&Tech Forum' el 16 de abril en la ULE

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE, que acogerá la V Expo Leóni4 'Digital&Tech Forum' el 16 de abril. - EUROPA PRESS

LEÓN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León se convertirá en punto de encuentro de la innovación industrial con la celebración de la V Expo Leóni4 'Digital&Tech Forum', una cita "imprescindible" para el ecosistema tecnológico e industrial que tendrá lugar el próximo 16 de abril a partir de las 9.00 horas en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León (ULE).

Organizado por la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) a través de su asociación Leóni4, la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la ULE y la Oficina Acelera Pyme FELE, en colaboración con el Consejo Social de la Universidad, el evento reunirá a empresas, profesionales, estudiantes e instituciones en torno a las principales tendencias de la industria 4.0.

Expo Leóni4 se ha consolidado como un espacio de conexión entre el tejido empresarial y el talento que favorece la transferencia de conocimiento y la generación de oportunidades en un entorno marcado por la transformación digital, según ha informado a Europa Press en un comunicado la FELE.

A lo largo de sus cinco ediciones el foro ha reunido a más de 160 empresas y entidades del ámbito industrial y tecnológico, incluso con presencia nacional e internacional, y a más de 700 participantes, lo que consolida a la cita como una de las principales de los calendarios empresarial y universitario de la provincia.

El programa de esta quinta edición, cuyas inscripciones ya están abiertas para empresas y alumnos, incluirá una zona de exposición de empresas con demos tecnológicas, donde se mostrarán soluciones innovadoras aplicadas a la industria, así como distintos espacios diseñados para fomentar el intercambio de ideas y experiencias.

De esta forma, habrá Speakers' Corner, que acogerán presentaciones breves y dinámicas sobre casos de éxito y proyectos tecnológicos, así como mesas redondas, en las que expertos del sector analizarán los desafíos y oportunidades de la digitalización industrial.

OPORTUNIDADES DE COLABORACIÓN

El evento contará este año con una Networking & Business Room, concebida como un espacio estratégico para facilitar el contacto directo entre empresas, profesionales y participantes donde se podrán impulsar nuevas sinergias y oportunidades de colaboración.

Expo Leóni4 volverá a poner el foco en el talento y el emprendimiento con la entrega del Premio Startup 2026 y el Premio Talent 4.0, este último entregado por el Consejo Social de la Universidad de León y dirigido a estudiantes de la Escuela de Ingenierías para reforzar así el vínculo entre formación y empresa.