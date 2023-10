Un informe predice que tres de cada cuatro especies de plantas no descritas están "en vías de extinción"

SALAMANCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El informe mundial 'State of the World's 2023', elaborado anualmente por el Real Jardín Botánico de Kew (Reino Unido) y en el que colabora la Universidad de Salamanca (USAL), predice que tres de cada cuatro especies de plantas no descritas del planeta "ya están en vías de extinción".

En concreto, la experta Blanca M. Rojas, del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la USAL, participa en este estudio internacional que revisa el estado de la biodiversidad global y que abarca el contenido de más de 25 artículos científicos de vanguardia de 200 investigadores de más de cien instituciones de 30 países.

Concretamente, la investigadora de la Universidad de Salamanca colabora por medio del trabajo 'The big four of plant taxonomy- a comparison of global checklists of vascular plant names', publicado por primera vez en mayo de 2023 en 'New Phytologist' y del que es coautora.

Según la información facilitada por la institución académica salmantina, "las plantas y los hongos sustentan toda la vida en la Tierra, brindando valiosos servicios ecosistémicos que respaldan nuestros medios de vida y nos proporcionan alimentos, medicinas, ropa y materias primas".

No obstante, "la naturaleza se encuentra en un estado de desequilibrio, impulsado por la doble crisis del cambio climático y la pérdida de biodiversidad", ha remarcado la Universidad de Salamanca en la documentación aportada a Europa Press.

Las evidencias científicas subyacentes se han publicado en una colección especial de las revistas New Phytologist y Plants, People, Planet titulada 'Global Plant Diversity and Distribution' y en una revisión de la diversidad y conservación global de hongos publicada por la revista Annual Review of Environment and Resources.

Hasta la fecha, Kew ha publicado cuatro informes sobre el estado de las plantas y hongos del mundo, y fue la edición del 2020 la primera que investigó plantas y hongos de forma conjunta, ha reseñado la USAL.

RESULTADOS

En relación a los hongos, los científicos han argumentado en el informe que menos del uno por ciento de los hongos descritos han sido evaluados en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo que equivale aproximadamente al 0,02 por ciento del total estimado de 2,5 millones de especies.

De los que han sido evaluados, han estimado que "más de la mitad están amenazados o casi amenazados".

Sin embargo, "no se cree que esta proporción represente una amenaza para los hongos a nivel mundial, ya que hasta ahora los micólogos han centrado sus evaluaciones en las especies consideradas como más amenazadas", ha añadido la USAL sobre los resultados obtenidos.

Ahora, los expertos han pedido "un enfoque doble" para prevenir la disminución de la biodiversidad de hongos; concretamente, integrar los esfuerzos de conservación de hongos con los de plantas y animales, de modo que los esfuerzos de conservación estén coordinados, y que se protejan formalmente las áreas de particular interés para los hongos.

PLANTAS

En cuanto a las plantas, el informe determina que se ha evaluado el riesgo de extinción de menos de la mitad de las plantas endémicas de un solo país a nivel mundial, es decir, especies que sólo se encuentran en un único país o masa terrestre y que representan el 64 por ciento de todas las plantas, lo que destaca "una importante prioridad de conservación que abordar".

Debido a su pequeña distribución, según el informe, los científicos temen que el cambio climático se esté convirtiendo en "un riesgo cada vez mayor para las especies endémicas, lo que significa que es necesario acelerar los esfuerzos para evaluar su estado de conservación".

Para comprender los riesgos que sufren las plantas con flores ya conocidas, los investigadores cruzaron datos de la Lista Mundial de Plantas Vasculares con la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN.

De ahí, extrajeron los datos de 53.512 especies ya evaluadas, como base de las predicciones del modelo probabilístico para las 275.004 plantas con flores no evaluadas o con datos deficientes.

Según la información remitida, "es preocupante que las estimaciones indiquen que el 45 por ciento de todas las especies de plantas con flores conocidas podrían estar en vías de extinción".