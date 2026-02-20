Ingresa en un centro un menor buscado por intentos de homicidio tras su detención por robar en Valladolid

Imagen del cuchillo que el menor arrojó en su huida en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El joven detenido este jueves por un robo en una perfumería de Valladolid que intentó engañar dos veces sobre su identidad ha ingresado en un centro de menores después de que se pudiera comprobar que tenía tres órdenes de detención en vigor, dos de ellas por investigaciones de delitos de delitos de homicidio doloso en grado de tentativa.

El menor fue arrestado después de una actuación conjunta entre Policía Nacional y Municipal que se inició en torno a las 2.20 horas de este jueves, 19 de febrero, tras el aviso de una empresa de vigilancia que dio el aviso y su descripción y después de una persecución.

Al joven, que presuntamente se llevó del establecimiento 200 euros tras acceder por el método del 'resbalón', se le itervinieron tres cuchillos, dos de sierra ocultos entre las ropas y uno de cocina de 20 centímetros de hoja del que se deshizo en la huida, además de otros efectos.

El detenido se identificó haciendo uso de documentación que portaba con la identidad de otra persona, por lo que también se le imputó por un delito de usurpación de estado civil.

Se da la circunstancia de que sobre el detenido pesaban tres órdenes de detención en vigor, dos de ellas por investigaciones de delitos de homicidio doloso en grado de tentativa.

Uno de estos dos delitos en los que está imputado fue una agresión grupal ocurrida en un locutorio próximo a la Plaza Circular en enero de 2024. Varios jóvenes encapuchados accedieron al locutorio y produjeron dos heridas graves por arma blanca a una persona del interior. A consecuencia de esos hechos se desarrolló una operación policial que se saldó con cuatro detenidos y varias entradas y registros.

El otro hecho ocurrió en las inmediaciones de una discoteca en diciembre de 2025 en Valladolid, donde el detenido, junto a otros cuatro jóvenes --de los cuales tres ya fueron arrestados-- agredieron a otro varón con un machete y le originó una profunda herida en el antebrazo que le provocó una fuerte hemorragia.

Las dos agresiones estaban enmarcadas en disputas entre grupos juveniles violentos y el detenido estaba relacionado con ese ámbito y fue identificado por los investigadores como el miembro más activo y caracterizado de uno de estos grupos.

Por todo ello, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en un centro de menores.