Ingresan en el Zambrana dos menores por tres robos a punta de navaja a principios de mes

Archivo - Sucesos.- Detenido un técnico de reparación móvil por enviarse vídeos privados de una clienta en Valladolid - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Fiscal de Menores ha determinado el ingreso en el Centro de Menores Zambrana de Valladolid de dos jóvenes que atracaron a tres personas, a una de ellas en dos ocasiones, a punta de navaja a principios de mes en diferentes puntos de la ciudad.

Investigadores del Grupo 3º de la Comisaría de Valladolid Delicias de Policía Nacional tuvieron conocimiento, a través de tres denuncias recibidas entre el 7 y el 8 de octubre, de sendos robos cometidos en la ciudad.

Las víctimas denunciaban en todas las ocasiones que dos jóvenes les habían abordado en la vía publica y esgrimiendo una navaja, les habían robado sus pertenencias, llegando incluso a agredirles.

A la primera víctima la asaltaron el día 7 de octubre en la calle Vega de Valdetronco. Según relató se le acercaron tres jóvenes cuando estaba manteniendo una conversación telefónica, y tras arrojarle el móvil al suelo de un manotazo, mientras uno esgrimía una navaja de grandes dimensiones, le arrebataron la cartera y le dieron varios puñetazos en el rostro y en el cuello.

Al gritar la víctima pidiendo auxilio se acercaron dos viandantes y los agresores se dieron a la huida. La víctima requirió asistencia médica por sus lesiones, detalla la Comisaría a través de un comunicado.

Las otras dos víctimas presentaron denuncia el día 8 de octubre, si bien los hechos tuvieron lugar también el día 7 de octubre.

Las víctimas fueron asaltadas en las calles Gil de Hontañón y en la Travesía de Gabilondo, de la misma manera que a la primera víctima, esgrimiendo uno de los presuntos autores una navaja de grandes dimensiones, si bien en estos casos no hubo agresión física.

A la segunda víctima le arrebataron dos billetes de cinco euros del interior de su cartera, tras registrar sus pertenencias por si llevaba más dinero escondido. A la tercera víctima, al no llevar dinero en efectivo, los presuntos autores le sustrajeron tres tarjetas bancarias y se marcharon.

El joven bloqueó las tarjetas, enterándose posteriormente que una de ellas la habían intentado utilizar para efectuar un pago en un estanco de la capital. Se da la circunstancia de que la víctima se volvió a encontrar después con los autores del robo, quienes le devolvieron las tarjetas manifestando que no habían podido utilizarlas, pero al ver a la víctima con una riñonera le volvieron a amenazar para que se la dieran. El joven logró pedir auxilio y los ladrones huyeron a la carrera.

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron la investigación para determinar la identidad de los presuntos autores y proceder a su detención. Tras tomar declaración a las víctimas y realizar todo tipo de pesquisas policiales, la investigación dio su fruto con la detención de uno de los presuntos autores el pasado día 9 de octubre y otro el día 25 de octubre.

Los agentes tuvieron conocimiento de que, tras cometer el tercer robo en Valladolid, los dos jóvenes robaron un coche, y fueron detenidos por la Guardia Civil en la localidad de Viana, al ser sorprendidos en el interior del coche robado cuando estaba estacionado.

Ambos detenidos son menores de edad y tras poner en conocimiento su detención y los hechos a la autoridad judicial y pasarlos a disposición del Fiscal de Menores, se ha determinado su ingreso en el Centro de Menores Zambrana.