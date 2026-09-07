El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 38.463 hogares de CyL en los que viven 116.402 personas

Archivo - Vista por fuera de un autobús informativo del Ingreso Mínimo Vital, en la sede del Ministerio, a 17 de octubre de 2022, en Madrid (España). El autobús recorrerá toda España con anuncios publicitarios sobre el Ingreso Mínimo Vital. Junto al autob - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en agosto a 38.463 hogares de Castilla y León en los que viven 116.402 personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y recogida por Europa Press. En España llegó a 893.820 hogares en los que viven 2.725.899 personas.

La cuantía media de la prestación es de 487,53 euros mensuales por hogar, quince euros inferior a la media (502,84 euros), y 161,09 euros por beneficiario, también ligeramente menor que la media (164,88 euros). En conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 19,65 millones de euros de un total de 474,65 millones en España.

En la mayor parte de los hogares a los que ha llegado el IMV en Castilla y León hay menores de edad (19.597), en otros 12.042 no hay menores y los 6.824 restantes son monoparentales. La mayor parte de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen nacionalidad española (32.088) mientras que 6.362 son de nacionalidad extranjera y por sexos 25.165 son mujeres y 13.294 hombres

Por provincias, el IMV ha llegado a 8.441 hogares de León y a 22.848 personas, y a 8.033 hogares de Valladolid con 25.253 personas en este caso. Les sigue Salamanca, con 5.844 hogares y 17.169 personas; Burgos, con 4.396 hogares y 14.093 personas; Zamora, con 2.969 hogares y 8.181 personas; Ávila, con 2.945 hogares y 9.357 personas; Palencia, con 2.668 hogares y 8.628 personas; Segovia, con 2.089 hogares y 7.222 personas, y Soria, con 1.078 hogares y 3.651 personas.

En cuanto a la nómina, León encabeza el importe del IMV con 4,83 millones, seguida de Valladolid, con 4,12 millones; Salamanca, con 2,97 millones; Burgos, con 2,01 millones; Ávila, con 1,58 millones; Zamora, con 1,51 millones, y Palencia, con 1,35 millones, con Segovia y Soria por debajo del millón (861.629 y 379.327 euros en cada caso).