Iniciado el proceso de licitación en Salamanca para instalar el supercomputador para la atención a personas dependientes. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación para la adquisición e instalación de un supercomputador de inteligencia artificial de alto rendimiento para el proyecto TRUST, que se ubicará en el nuevo Centro Ciudad del Talento (antiguo albergue Lazarillo de Tormes) y servirá para atender a personas dependientes.

Esta infraestructura será el núcleo tecnológico desde el que se gestionará toda la información y los servicios avanzados vinculados a la atención de personas dependientes y sus cuidadores, situando a Salamanca en la vanguardia europea de la innovación en servicios sociales.

El presupuesto base de licitación asciende a 359.306,14 euros. La actuación que ahora se licita se enmarca en la iniciativa de Acciones Urbanas Innovadoras dentro del proyecto TRUST y está cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Concretamente, forma parte del Paquete de Trabajo 7 (WP7), dedicado al uso de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para apoyar a los trabajadores sociales en la evaluación de casos de dependencia.

TRUST es un proyecto europeo cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del programa European Urban Initiative. Su objetivo principal es reducir las cargas administrativas y mejorar la calidad del servicio público en el ámbito de la atención sociocare, abordando de forma integrada tres dimensiones clave: la social, la económica y la medioambiental.

En la práctica, esto significa apoyar mejor a los cuidadores y familias, optimizar la asignación de recursos públicos reduciendo ineficiencias y promover soluciones sostenibles que permitan una gestión responsable y duradera de los servicios sociales, como ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

Para alcanzar estos objetivos, este proyecto se apoya en una alianza formada por cinco socios, el Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Salamanca, la Fundación Asprodes Inclusión, la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa) y Khora Urban Thinkers.

Esta alianza combina la experiencia de la administración local, el conocimiento científico y tecnológico, la especialización en discapacidad y mayores, y la capacidad de diseño urbano y social, configurando un ecosistema sólido para impulsar una transformación real en la forma de prestar servicios de atención.