Inserta Empleo formará a 14 personas con problemas de salud mental a través de Soria Asovica .

SORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, a través de la Asociación Salud Mental Soria Asovica, ha iniciado una nueva acción formativa dirigida a 14 personas del colectivo de las personas con discapacidad por problemas de salud mental.

En esta ocasión, el título de este taller es 'Técnicas de Talla de elementos decorativos en madera', y se desarrollará hasta el próximo 1 de octubre. Un grupo integrado por 14 personas está ya participando en esta formación, gracias a la cual podrán adquirir habilidades en el área de la talla en madera.

Esta formación se desarrolla bajo la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco del Programa Estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza y el Programa Estatal FSE+ de Empleo Juvenil y de la Fundación ONCE, con el objetivo de incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.

TASAS BAJAS DE ACCESO AL EMPLEO

Este tipo de acciones están dirigidas a mejorar la inserción laboral en un colectivo de población que presenta las tasas más bajas de acceso al empleo dentro de la discapacidad. Para incrementar esta empleabilidad, desde Inserta se plantean acciones formativas de este tipo en las que el objetivo es potenciar la mejora en habilidades y de cualificación de las personas con discapacidad, de tal forma que se aumenten sus posibilidades de acceso al mercado laboral.