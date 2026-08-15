La Inspección de Trabajo de Ávila detecta infracciones por casi 500.000 euros en el primer cuatrimestre de 2026

ÁVILA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila, organismo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, llevó a cabo entre enero y abril de 2026 un total de 1.885 actuaciones inspectoras, en las que detectó infracciones por importe de 496.331 euros.

Además, en el periodo mencionado afloraron 255.503 euros para el sistema de Seguridad Social mediante actas de liquidación recaudación inducida y actuaciones de control sobre cotizaciones y prestaciones, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Ávila en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actividad responde a un refuerzo durante los cuatro primeros meses del año de la actividad de control del organismo sobre las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales, la economía irregular y el fraude a la Seguridad Social.

La prevención de riesgos laborales concentró buena parte de la actividad inspectora, ámbito en el que se realizaron 1.089 actuaciones, se emitieron 285 requerimientos para corregir deficiencias detectadas en los centros de trabajo y se formularon 79 propuestas de sanción por importe de 127.605 euros.

Además, la Inspección investigó 18 accidentes laborales, entre ellos uno mortal, dos graves y quince leves, y las actuaciones se centraron especialmente en el control de las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo, la utilización de maquinaria y equipos, la formación de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones preventivas por parte de las empresas.

En materia de relaciones laborales se desarrollaron 175 actuaciones inspectoras que dieron lugar a 28 sanciones por importe de 51.831 euros. Como resultado de estas intervenciones se revisaron 159 contratos de trabajo y se promovió la conversión de 53 contratos.

Por su parte, las actuaciones en materia de Seguridad Social permitieron detectar irregularidades relacionadas con afiliaciones, cotizaciones y prestaciones, por las que se generaron 81 sanciones por importe de 200.630 euros.

Por otra parte, se practicaron 33 liquidaciones por valor de 196.949 euros y se obtuvo una recaudación inducida superior a los 58.500 euros.

La lucha contra la economía irregular y el empleo no declarado también formó parte de la actividad inspectora. Las actuaciones desarrolladas en materia de empleo y extranjería concluyeron con diez sanciones por importe de 97.510 euros, vinculadas principalmente al control de permisos de trabajo y a la detección de irregularidades laborales.

"ENORME TRASCENDENCIA" DE LAS INSPECCIONES

El subdelegado del Gobierno en Ávila ha reconocido la labor que desarrolla la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Ávila y ha destacado la "enorme trascendencia" del trabajo que realizan sus funcionarios y funcionarias para "garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y de Seguridad Social".

Asimismo, ha subrayado que la Inspección desempeña un papel "esencial" en la lucha contra el fraude laboral y la economía irregular, prácticas que perjudican a los trabajadores mediante "situaciones de abuso, precariedad o vulneración de sus derechos" y que generan "una competencia desleal" frente a aquellas empresas y autónomos que cumplen con sus obligaciones.

En este sentido, ha destacado que la actuación de la Inspección de Trabajo constituye una "garantía" para el conjunto de la sociedad, al contribuir a que las normas se cumplan, a prevenir la siniestralidad laboral y a consolidar un entorno económico "más competitivo, transparente y respetuoso" con los derechos de las personas trabajadoras y de las empresas que actúan "conforme a la legalidad".