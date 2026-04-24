Instalada iluminación eficiente y ornamental en el Puente de Becerril (Palencia) tras invertir 47.500 euros

Nueva iluminación ornamental del puente de Becerril (Palencia). - DIP PALENCIA

PALENCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio del Canal de Castilla ha instalado un sistema de iluminación eficiente y ornamental en el puente del municipio palentino de Becerril de Campos, con una inversión de 47.500 euros y un ahorro energético de casi el 40 por ciento.

La presidenta de la Diputación y del Consorcio del Canal de Castilla, Ángeles Armisén, acompañada por diputado provincial y alcalde de Becerril de Campos, Francisco Pérez, y otras autoridades ha visitado hoy el resultado de las obras de iluminación ornamental y eficiente la actuación llevada a cabo que se enmarca dentro de las actuaciones del Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla con un presupuesto de 2 millones de euros.

El objetivo de esta actuación ha sido mejorar la eficiencia energética del conjunto mediante la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental en el puente -que hasta ahora no contaba con alumbrado- y la sustitución de las luminarias convencionales de las farolas tipo villa por tecnología LED de bajo consumo en el entorno urbano inmediato.

Esta intervención permite realzar el valor patrimonial del conjunto y, al mismo tiempo, compensar el incremento de potencia instalado en el puente, garantizando una reducción global del consumo energético en la zona.

El puente, construido en sillería y con un arco central de medio punto característico de la ingeniería histórica del canal, se integra en un entorno declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Histórico.

La solución de iluminación implantada no altera las condiciones urbanísticas ni patrimoniales del entorno, respetando alineaciones, trama urbana y normativa vigente. En concreto, se han sustituido las luminarias de 29 puntos de luz junto al Canal de Castilla por otras mucho más eficientes y se han iluminado las fachadas de ambos lados del puente.

La luz incide sobre los dos lienzos desde el mismo lado del Canal, para favorecer la vista desde el casco antiguo del municipio y para minimizar la afección de la instalación se ha optado por situar todos los proyectores de cada lado del puente sobre dos luminarias formada cada una por tres báculos de unos cuatro metros de altura donde se ubican agrupados, en su zona superior, catorce focos de pequeño tamaño de 10W.

PUENTE.

Por otro lado, recordar las obras de regeneración estructural del puente que ha contado con una inversión de 48.000 euros y cuyo objetivo ha sido mejorar la conexión entre las dos márgenes, el acceso al casco urbano desde los caminos de sirga, así como el entorno inmediato del puente a su paso por la localidad.

De esta manera, se han consolidado los elementos de fábrica que estaban deteriorados, la superficie deteriorada en pretiles, aceras y muros de sillería a fin de recuperar la resistencia original sin reducir la permeabilidad del elemento ni alterar su aspecto. Se han eliminado también los añadidos tratando de dejar una imagen diáfana del puente histórico.