Intur concluye su 29 edición con 30.500 visitantes y pone rumbo a su 30 aniversario

VALLADOLID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional del Turismo de Interior - Intur ha cerrado este domingo su 29 edición tras alcanzar 30.500 visitantes Intur Viajeros y ha puesto el foco en el 30 aniversario, que se celebrará en 2027, tras cuatro jornadas en las que las instalaciones de la Feria de Valladolid han congregado a miles de personas.

En este marco, el director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha afirmado que el evento es "un referente en turismo de interior, y su exitosa trayectoria es un pilar desde el que construir el Intur del futuro", según ha trasladado la Feria de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

"Como retos para el 30 aniversario destacaría seguir impulsando Intur Negocios como plataforma de trabajo para los profesionales y que Intur Viajeros siga ofreciendo al visitante una oferta atractiva, interesante y diversa en cuanto a territorios y temáticas", ha señalado Alonso.

Por su parte, la jornada profesional de Intur Negocios, celebrada el jueves día 12, generó cerca de 13.000 contactos comerciales. En este sentido, Alonso ha subrayado que se ha logrado a pesar de "los numerosos obstáculos", entre ellos, ha señalado "el cierre de las carreteras en Portugal a causa de las lluvias, la ausencia de conexiones ferroviarias con el sur de España y las huelgas".

"Alcanzar ese altísimo número de reuniones de negocio, en una única jornada, demuestra la fortaleza de Intur como evento de referencia para el turismo de interior en la península ibérica", ha aseverado.

Así, para la Feria de Valladolid, la valoración cualitativa de Intur Negocios es "muy positiva y confirma la idoneidad del modelo por su capacidad para generar encuentros en las diferentes áreas de trabajo: el mercado de contratación, la zona de exposición y las charlas de formación".

Un ejemplo de ello ha sido la participación de empresas como Tripadvisor, Civitatis, Travelzoo, Smartbox Group, G2Travel, Viajes El Corte Inglés y Rusticae, entre otras.

De esta manera, la Feria Internacional del Turismo de Interior ha reunido profesionales del sector y miles de visitantes interesados en descubrir las propuestas presentadas por los territorios de España y Portugal.

Por otra parte, la agenda de Feria de Valladolid continuará la próxima semana con el foro de digitalización agroalimentaria, Datagri, que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre y contará con la presencia de más de 1.500 participantes y 15 países representados.