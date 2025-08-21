Inversión de 246.000 euros para el servició de manutención en la residencia José Luis López Aranguren de Ávila

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la contratación del servicio de manutención de la Residencia José Luis López Aranguren, situada en la capital abulense, por un importe de 246.406 euros. El número total de usuarios estimado es de 85 alumnos diarios, a los que se ofrecerá desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena de domingo a viernes durante las semanas lectivas.

El Instituto de Educación Secundaria (IES) José Luis López Aranguren de la capital abulense tiene adscrita una residencia de estudiantes que ofrece servicio gratuito de internado al alumnado que no tiene la posibilidad de escolarizarse en sus localidades de origen. Durante las semanas lectivas, la residencia ofrece servicio de manutención a los internos desde el domingo por la tarde hasta el viernes por la tarde. Los fines de semana los alumnos son trasladados a sus domicilios por el servicio de transporte escolar, también gratuito.

Estos menús diarios están elaborados por un técnico, diplomado en Nutrición Humana y Dietética, licenciado en Ciencias y Tecnologías de los Alimentos o Licenciado en Medicina colegiado especialista endocrino, y se adecúan a las directrices contempladas en la Guía Alimentaria para los comedores escolares editada por la Junta de Castilla y León.

El servicio incluye, además de la elaboración y distribución de los menús, la atención educativa, apoyo y vigilancia de los comensales y todas las labores de recogida, fregado y limpieza de cocina, comedor, almacenes, cámaras, etc. El número total de usuarios del servicio de manutención estimado para este contrato es de 85 alumnos diarios.

Además, se elaborarán diariamente los menús especiales de regímenes dietéticos que, bajo prescripción facultativa, sean necesarios en el centro, especialmente los relativos a alumnos con síndrome de mala absorción (celiacos), diabéticos y alérgicos, elaborando en el caso de los alumnos celiacos su menú en recipientes independientes, a los efectos de evitar la contaminación de gluten que pueden sufrir. Asimismo, se servirán menús especiales para alumnos de otras culturas o religiones y vegetarianos previa solicitud por parte de los padres o tutores.

El plazo de ejecución será del 1 de septiembre de 2025 a 31 de agosto de 2026, con posibilidad de prórroga hasta el 31 de agosto de 2027.