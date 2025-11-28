Investigada una mujer por el ataque de sus cuatro perros a un vecino de Alcazarén y su can - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una mujer, vecina de Olmedo, como presunta autora de un delito de lesiones leves y otro delito contra los animales por las lesiones ocasionadas por cuatro perros de su propiedad a un varón y al perro de éste en Alcazarén, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras una denuncia presentada en el Puesto Principal de Laguna de Duero. En ella se relataba que un vecino de Alcazarén, mientras paseaba por el campo acompañado de su perro de raza Setter Inglés, fue sorprendido por la aparición de cuatro perros sin vigilancia que comenzaron a atacar al suyo. Al intentar protegerle, el varón recibió mordiscos en varias partes de su cuerpo y como consecuencia de ello tuvo que ser atendido por lesiones en su mano y pierna derecha, mientras que su perro sufrió heridos en sus patas traseras.

Por todo ello, la Guardia Civil de Valladolid procedió a investigar a la propietaria de los cuatro perros atacantes como autora de un delito de lesiones leves y otro delito contra los animales, al ser la responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la tenencia de perros.

La tenencia de perros que han producido ataques a otros perros o personas se asemeja a la posesión de perros catalogados como potencialmente peligrosos (PPP). Se requiere para esa tenencia la obtención de una licencia otorgada por el Ayuntamiento donde se registre al perro, y de un seguro de responsabilidad civil.

Asimismo, para su estancia en lugares públicos deben cumplir con las medidas de seguridad de llevar permanentemente puesto un bozal y estar atado por una correa rígida, no extensible, de menos de dos metros de longitud.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Medina de Campo, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Medio Ambiente de Valladolid. De igual modo, se remiten las infracciones administrativas incurridas tanto al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid como al Ayuntamiento de Alcazarén, al ser las autoridades competentes en materia de animales de compañía.