Investigado por causar un incendio forestal en San Justo de la Vega (León) iniciado por colillas mal apagadas

LEÓN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil ha investigado penalmente a un varón de 73 años de edad como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia grave declarado la tarde del miércoles, día 27 de agosto, en un paraje próximo a la localidad de San Justo de la Vega (León).

Según los datos recabados por los investigadores de la Guardia Civil, en colaboración con agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León para la averiguación de las circunstancias que motivaron el incendio, el origen del fuego se inició a causa de varias colillas de cigarro mal apagadas en una zona con vegetación seca y fina.

Posteriormente, se extendió rápidamente por los alrededores debido a las fuertes rachas de viento reinantes en ese momento y afectó a encina, pino y monte bajo, con una superficie quemada de aproximadamente dos hectáreas, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los equipos de lucha contraincendios de la Junta de Castilla y León logran apagarlo en poco espacio de tiempo mientras en el lugar permanecieron varias patrullas de la Guardia Civil de Astorga que realizaron funciones de seguridad y regulación del tráfico mientras se realizaban las labores de extinción.

Las diligencias instruidas y la persona investigada han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de los de Astorga y Fiscalía de Medio Ambiente de León.

La Guardia Civil ha recordado que el Código Penal recoge incluso penas de prisión que pueden ser de uno a cinco años y multa de doce a 18 meses.