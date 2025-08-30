Investigan a una joven de Palencia por el ataque de un perro potencialmente peligroso en Laguna (Valladolid)

La Guardia Civil de Valladolid investiga a una joven, vecina de Palencia, por el ataque de un perro potencialmente peligroso en Laguna de Duero - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la investigación de una mujer, vecina de Palencia, como presunta autora de dos delitos, uno de lesiones leves, y otro contra los animales, al ser la responsable de un perro potencialmente peligroso que ha atacado a otro can y a su dueña cuando se encontraban paseando por el casco urbano de Laguna de Duero.

El suceso ocurrió el 6 de noviembre de 2024, cuando un perro cruce de rottweiler y pastor belga, que según certificación expedida por el Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León (SIACYL), tiene la consideración de animal potencialmente peligroso, que iba suelto y sin bozal, se abalanzó contra el perro que paseaba una mujer, lo que provocó heridas graves a este, y una mordedura en la mano de la mujer al tratar de separarlos.

La joven que llevaba el perro atacante, ante los hechos, abandonó apresuradamente el lugar, sin ser identificada. Tras el ataque, el can que sufrió la agresión tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en una clínica veterinaria de la capital, con un diagnóstico grave por lo que fue hospitalizado, y su dueña tuvo que ser atendida en el Servicio de Urgencias del Centro de Salud de la localidad de Laguna de Duero.

Los hechos fueron denunciados ante la Policía Local de Laguna de Duero que intentó localizar a la joven y el animal, y posteriormente en el Puesto de la Guardia Civil, que procedió a instruir las oportunas diligencias, haciendo el traslado de las mismas al SEPRONA de la Guardia Civil de Valladolid para que continuara con las investigaciones, ya que con los "escasos datos" que se tenían se hacía difícil localizar a la joven y al animal atacante, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras diversas gestiones practicadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza de Valladolid, se consiguió identificar a una joven vecina de Palencia y al animal causante de los daños y lesiones, por lo que se procedió a su investigación como autora de dos delitos, uno de lesiones leves, y otro contra los animales, debido a que es la responsable del incumplimiento de las medidas de seguridad para la posesión de un animal potencialmente peligroso y ocasionando unas lesiones a una persona y a otro perro.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincia de Valladolid.

También se han remitido las infracciones administrativas en las que ha incurrido al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León de Valladolid, y al Ayuntamiento de Laguna de Duero.