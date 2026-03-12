Investigan a una persona en Palencia por comercializar 166 pares de zapatillas falsas en un mercadillo - SUBDELEGACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha investigado a una persona como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial tras intervenir 166 pares de zapatillas falsificadas en un mercadillo de la capital. La mercancía incautada, que imitaba a marcas deportivas muy conocidas, habría alcanzado un valor superior a los 10.000 euros en el mercado.

Los hechos han tenido lugar durante una inspección rutinaria de los agentes en el puesto de venta ambulante del investigado. Tras un análisis exhaustivo de los artículos, la Benemérita ha localizado diversos defectos que confirmaban que se trataba de productos ilícitos.

Según ha informado la subdelegación del Gobierno, tras identificar al propietario del puesto, se ha procedido a la instrucción de las diligencias correspondientes y, por su parte, el material intervenido ha quedado a disposición de la autoridad judicial competente.