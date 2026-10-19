Irene Cano, Laboratorio Forense de la Guardia Civil, María Ángela Bernardo y Xeridia, galadonados con los Premios Aletic

El alcalde de León, José Antonio Diez (León), con el presidente de Aletic, Juan Carlos Rodríguez (izquierda), y el secretario de la Asociación, Agustín Martínez Santos (derecha), en la presentación de los Premios Aletic 2026. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de META en España, Irene Cano Piquero; el Laboratorio Forense de la Guardia Civil de Castilla y León; la divulgadora María Ángela Bernardo y la empresa leonesa Xeridia son los galardonados con los Premios de la Asociación Leonesa de Empresas de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aletic) 2026.

Así se ha desvelado este lunes en la presentación de la presente edición de estos galardones que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de León, que ha contado con la participación del alcalde, José Antonio Diez; el presidente de Aletic, Juan Carlos Rodríguez, y el secretario de la Asociación, Agustín Martínez Santos.

José Antonio Diez ha asegurado que como alcalde ha apostado siempre por la colaboración con todas las empresas, entidades y colectivos que llevan a cabo iniciativas en la ciudad. Esta apuesta, ha añadido, es "total" cuando se trata de asociaciones con un valor añadido esencial para el desarrollo de León, como Aletic, de la que ha destacado su trabajo empresarial y una responsabilidad social "interesantísima", según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Por este motivo el Consistorio colaborará un año más con esta jornada y con la celebración de la Gala Bienal de los Premios Aletic, que reconocen el trabajo de los profesionales e instituciones que garantizan el progreso del sector tecnológico y digital.

Por su parte, Juan Carlos Rodríguez ha reivindicado el papel de la provincia y ha recordado que la asociación defiende desde hace más de 20 que León "no puede ser periferia tecnológica". "León debe ser polo tecnológico y referente en el noroeste del territorio nacional", ha recalcado.

REALIDADES "EJEMPLARES" QUE "MARCAN EL FUTURO"

En esta quinta edición de los Premios Aletic el jurado reconoce a cuatro realidades "ejemplares" que "marcan el futuro". El Premio Talento y Liderazgo ha recaído en Irene Cano Piquero, directora general de META en España y Portugal. Aletic reconoce su visión estratégica al frente de META Iberia y su capacidad para guiar la transformación digital.

El Premio Seguridad en el uso de las TIC es para Laboratorio de Ingeniería Forense de la XII Zona de la Guardia Civil de Castilla y León. El galardón valora su labor "fundamental, silenciosa y excelente" en la protección del ecosistema digital.

En cuanto al Premio a la Mejor Divulgación de las TIC, ha sido otorgado a María Ángela Bernardo Álvarez, catedrática de la Universidad del País Vasco y divulgadora. Se reconoce así su "inestimable capacidad para explicar la tecnología y acercar este conocimiento a la sociedad con rigor".

Finalmente, el Premio a la Mayor Proyección Tecnológica es para Xeridia. Esta empresa leonesa "encarna lo que exige Aletic", gracias a su impacto directo en el ecosistema digital, y refuerza la competitividad del territorio.

EL PREMIO TALENTO JOVEN SE DECIDIRÁ EN DIRECTO

Además, existe un quinto galardón que aún está por asignar, el Premio Talento Joven, que se decidirá en directo durante la celebración del propio evento, y será por votación del público asistente al Auditorio Ciudad de León.

Los cuatro finalistas pertenecen a la Universidad de León, ya que este premio nace en colaboración con la Institución educativa, y son Irati Jamar Cadena, Edgar Alcoba Casado, Álvaro Casado Miguélez y Daniel Martínez Sánchez. "Ellos son la cantera. Son la razón por la que Aletic existe", ha recalcado Rodríguez.

La gala de entrega de la quinta edición de los Premios Aletic tendrá lugar el próximo martes día 27 de octubre en el Auditorio Ciudad de León, con entrada gratuita para todas las personas que deseen asistir, previa inscripción. Las puertas del recinto se abrirán para el evento a las 19.00 horas y la recepción de autoridades está prevista a partir de las 19.30 horas.

ALIANZAS Y COLABORACIONES

El presidente de Aletic ha agradecido el apoyo constante del Ayuntamiento de León, así como el patrocinio de Caja Rural y Kaspersky.

Además, ha destacado la alianza institucional que desde hace años mantiene esta asociación con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y la Universidad de León. Además, ha tenido palabras de gratitud para el resto de colaboradores: la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el Instituto Leonés de Desarrollo Económico, Formación y Empleo (Ildefe) y la Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León (Aetical).

Finalmente, ha agradecido a los socios de Aletic su colaboración y ha recordado que son ellos quienes engrandecen el trabajo de una asociación que "tiene todo lo que cualquier particular o empresa necesita para digitalizarse sea cual sea su demanda". "Aletic está llamada a capitanear el desarrollo tecnológico, no solo de León, sino de todo el noroeste de España", ha concluido.