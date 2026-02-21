Irene Montero reclama "cambios profundos" ante la violencia de género: "Hay una responsabilidad institucional muy grave"

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, junto a la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y el secretario autonómico, Miguel Ángel Llamas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha lamentado que a las mujeres las "sigan asesinando" sus parejas y exparejas por el "hecho de ser mujeres" y ha destacado la necesidad de impulsar un "cambio profundo" en la sociedad ante la violencia de género, si bien ha reconocido que existe una "responsabilidad institucional muy grave" puesto que "algunas de las mujeres asesinadas en lo que va de año estaban en el sistema y habían denunciado para buscar protección y una mano tendida".

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de la concentración convocada por medio centenar de organizaciones plataformas por el "deterioro" de la Sanidad en la Comunidad, donde ha estado acompañada por la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y el secretario autonómico, Miguel Ángel Llamas.

Así, ha señalado que son ya "diez las mujeres asesinadas en lo que va de año, dos mujeres gravemente heridas, seis niños huérfanos, dos asesinados también por la violencia machista", lo que da "buena cuenta de lo importante que es impulsar cambios profundos en la sociedad como los que propone el feminismo".

"Nuestra sociedad necesita cambios profundos hasta que ninguna mujer tenga miedo de ser asesinada, de recibir una paliza o sufrir humillaciones constantes y de vivir con una violencia machista que rompe vidas", ha expresado, al tiempo que se ha referido a la existencia de una "responsabilidad institucional muy grave", puesto que algunas de esas mujeres estaban en el sistema y habían denunciado para buscar protección y una mano tendida.

Por todo ello, ha incidido en la importancia de "no descansar y saber que nunca es suficiente hasta que se llegue a tiempo para todas las mujeres y se refuercen los sistemas de detección precoz para ayudar a las víctimas y garantizar sus derechos".

Precisamente para esa detección precoz, ha sostenido, la Sanidad pública es "muy importante", en tantoe en cuanto los consultorios y la Atención Primaria permiten crear una relación de confianza para poder detectar esa violencia y ofrecer ayuda a las víctimas.