Isabel Blanco espera que la Ley de Violencia de Género se apruebe este año: "Está muy avanzada"

VALLADOLID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades y vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco, mantiene su confianza en que la Ley de Violencia de Género, que se encuentra en tramitación parlamentaria, se apruebe antes de que acabe el año.

"Se está trabajando en la ponencia pero me consta que está muy avanzada", ha señalado, a pregunta de los periodistas, durante la firma un protocolo de colaboración por el que se establecen las bases del Programa FP Steam Mujer Castilla y León con Fundación Empresa Familiar en Valladolid.

En este sentido, y tras la modificación del calendario por la tramitación también del proyecto de presupuestos, Blanco ha recordado que de los cuatro plenos que restan hasta final de año dos estarán dedicadas a las cuentas generales de la Comunidad y otros dos "uno en noviembre y otro en diciembre" serán "ordinarios". "Yo espero que la ley salga aprobada este año", ha zanjado.