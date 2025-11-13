Isabel Rodríguez clausurará el sábado en Palencia la Conferencia Sectorial de Vivienda del PSCL

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, clausurará la Conferencia Sectorial de Vivienda que llevará a cabo el Partido Socialista este sábado, 15 de marzo, en Palencia en un acto abierto a la ciudadanía que busca generar debate y analizar "las mejores propuestas" para su incorporación al proyecto electoral que el que concurrirá Carlos Martínez a las próximas elecciones autonómicas.

Así lo ha adelantado este jueves el secretario de Organización del PSCL, Daniel de la Rosa, en la presentación de la Conferencia Sectorial de Vivienda del PSCL que llevará por título 'Atrévete, la vivienda es futuro' y que será inaugurada a las 10.00 horas por la alcaldesa de Palencia, la socialista Miriam Andrés, y por él mismo.

La Conferencia Sectorial de Vivienda contará con dos mesas redondas, la primera más institucional titulada 'Habitar Castilla y León: Políticas, retos y alianzas institucionales', moderada por la secretaria de Fomento y Vivienda del PSOE de Castilla y León, Ana Casado, con la presencia del viceconsejero de Vivienda del Gobierno vasco, Miguel de los Toyos, y del comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, junto a Javier Izquierdo y Luis Alfonso Rey.

La segunda mesa será más social y versará sobre 'Vivienda y futuro. Estrategias para una Castilla y León habitable'. Esta mesa será moderada por el secretario autonómico de Juventudes Socialistas, Diego Vallejo, y contará con la intervención de representantes de arquitectos y de asociaciones vecinales, entre otros.

La clausura correrá a cargo del secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y de la ministra que, según ha adelantado este jueves Daniel de la Rosa, visitará antes una promoción de viviendas llevada a cabo en la capital palentina a través de los fondos ministeriales.

De la Rosa ha hecho especial hincapié en la necesidad de trabajar en la búsqueda de soluciones a "una de las principales preocupaciones" de los ciudadanos, tanto en España, como en Castilla y León, y ha lamentado al respecto que un derecho básico como el acceso a la vivienda se haya convertido en un bien de mercado sometido a la especulación.

El secretario de Organización del PSCL ha recordado además que la vivienda es una competencia autonómica y ha acusado a la Junta de Castilla y León de no haber puesto medidas eficaces para resolver el problema del acceso a una vivienda digna, con una mención especial a las dificultades a las que tienen que hacer frente los más jóvenes.

De la Rosa ha recordado al respecto que los jóvenes tienen que destinar en estos momentos más del 65 por ciento de sus ingresos al pago de una hipoteca o de un alquiler. A esto ha añadido que en los últimos cinco años el precio del alquiler de vivienda ha subido hasta un 25 por ciento en Castilla y León y un 12,5 por ciento en el último año.

"Es difícil encontrar en la mayor parte de nuestras ciudades viviendas asequibles para un alquiler que no bajen de los 600, 550 euros e incluso 700 euros y la oferta de viviendas de alquiler es exigua, está bajo mínimos", ha aseverado el secretario de Organización del PSCL que ha llamado a hacer un "sobreesfuerzo" en esta materia a través de legislación estatal, a través del suelo municipal y a través de las autonomías.

De la Rosa ha llamado a "intervenir de manera decidida" con "políticas valientes" y ha defendido la necesidad de adoptar algunas medidas como designar "determinadas zonas en determinadas ciudades" como zonas tensionadas para limitar los precios de alquiler. También ha propuesto intervenir en la rehabilitación y en la regeneración de las viviendas de los barrios más populares.

"Esto es lo que la Junta no ha venido haciendo", ha reprochado Daniel de la Rosa que ha recordado que Castilla y León es la tercera comunidad con más vivienda vacía que ha cifrado en más del 22 por ciento de su parte. De la Rosa ha asegurado además de que con Alfonso Fernández Mañueco como presidente sólo una de cada 100 viviendas son viviendas protegidas cuando hace 30 años eran 7 de cada 10. "Algo se estará haciendo mal", ha exclamado para zanjar que no cabe "tanta pasividad".

De la Rosa ha recordado por otro lado que este mismo jueves, 13 de noviembre, Carlos Martínez visitará el barrio de Gamonal, en Burgos, para el que los socialistas reclaman una "intervención decidida y prioritaria" en materia de vivienda.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León se ha mostrado convencido al respecto de que "será desde lo local" donde los socialistas de Castilla y León van a tener "éxito" en la próxima cita con las urnas tras lo que ha reivindicado la proximidad y la capacidad de gestión de Carlos Martínez como alcalde de Soria para exportarla al resto de la Comunidad.

"Estamos aquí, queremos contar con su confianza --de la gente-- para volver a recuperar el Gobierno de la Junta de Castilla y León casi cuarenta años después", ha concluido De la Rosa.