Isabel Rodríguez evita la "polémica" por el protocolo de Vivienda de Valladolid y Carnero se compromete con las víctimas

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, interviene en una rueda de prensa tras la visita de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, a una promoción de viviendas destinadas al alquiler asequible. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha aseverado que su "ambición" es "la colaboración y no la polémica" en lo relativo a la protección de las víctimas de violencia de género en Valladolid en materia de vivienda social y ha asegurado que el alcalde 'popular', Jesús Julio Carnero, le ha "garantizado" personalmente que quienes hayan sufrido esta lacra tendrán una vivienda social si lo requieren.

Rodríguez ha visitado este miércoles la ciudad de Valladolid para conocer el avance de una promoción de vivienda colaborativa en la calle Mieses y allí ha estado acompañada, entre otros, por el alcalde de la capital, Jesús Julio Carnero.

En su intervención inicial, la ministra ya se ha referido a este asunto, que ha hilado con una reunión que mantuvo este martes con el relator especial de Naciones Unidas ante la "preocupación por los discursos de odio y los pactos políticos que implican la discriminación en el acceso a la vivienda".

Ante el caso de Valladolid, donde según Rodríguez "ha habido alguna polémica", ha asegurado que en una breve conversación con el regidor, éste le ha manifestado que tenga "tranquilidad" porque "efectivamente en la ciudad ninguna mujer va a dejar de estar asistida, en los recursos especiales que el Gobierno de España está poniendo en marcha gracias al Plan Estatal de Vivienda como víctimas de violencia de género".

Rodríguez ha matizado, al ser preguntada por la modificación en el protocolo de vivienda del Ayuntamiento de Valladolid para que en los criterios de prioridad en viviendas sociales se sustituya "violencia de género" por "violencia doméstica", que "aquí" su "ambición" es "la colaboración y no la polémica".

La ministra ha advertido de que el programa de vivienda para víctimas de violencia de género es "muy importante" para el Ministerio y está acordado con las comunidades autónomas en el Plan Estatal de Vivienda, y que se trata "no sólo de un mandato constitucional sino también de los acuerdos internacionales que en estos momentos son objeto de vigilancia por parte de organismos tan importantes como el Relator Especial" de la ONU.

Por eso, ha reclamado el "compromiso" del alcalde "así sea" para "tranquilidad" de los colectivos que en los últimos días han manifestado su "desazón".

Del mismo modo, ha recalcado que "todas las ayudas que financia este gobierno" deben basarse en los principios constitucionales y en el cumplimiento de los tratados internacionales. Y en el caso concreto de la Vivienda ha añadido que la financiación de las ayudas específicas para víctimas de violencia de género está "blindada".

EL COMPROMISO DE CARNERO

Tras la rueda de prensa que han ofrecido las autoridades, el alcalde de la ciudad ha atendido a los medios de comunicación para informar sobre otro asunto y ha sido preguntado por el protocolo de vivienda, ante lo cual ha incidido en su compromiso en este tema. "Personal, política y humanamente no voy a permitir que ninguna mujer víctima de violencia de género quede sin ayuda", ha aseverado.

Al margen del protocolo modificado, Carnero ha aludido al Plan Director de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Valladolid para el periodo 2026-2030, aprobado hace unos meses, "contempla precisamente las ayudas a las víctimas de violencia de género".

Cabe apuntar que dicho Plan recoge en los epígrafes relativos a medidas para facilitar el acceso a vivienda "reduciendo la tasa de refuerzo para el pago de la vivienda" incluye específicamente las que atienden a "víctimas de violencia de género", junto a otros colectivos como las que son objeto de desahucios en su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas "vulnerables".

La polémica surgida la semana pasada se refería a los baremos de prioridad del protocolo de acceso a viviendas sociales.

Carnero ha insistido en subrayar que las ayudas a las víctimas "están mejoradas" en lo relativo a los plazos temporales.

Todo ello, ha apuntado, será "objeto de expresión" el próximo lunes, 31 de agosto, en la reunión convocada el próximo lunes del Consejo de la Mujer, en la que intervendrán tanto el concejal de Urbanismo y Vivienda como los responsables de la Concejalía de Servicios Sociales, "y se va a expresar y mostrar todo de manera clara para que no haya ningún género de duda".

Por otro lado, ha vuelto sobre la reclamación al Ministerio de Igualdad para que "dé la cara a favor de las mujeres víctimas de violencia de género" en la ciudad de Valladolid, al menos "igualando" la cantidad de dinero que asegura que aportaba para medidas de apoyo a este colectivo en 2023, 131.000 millones de euros, pues apunta que en 2026 la aportación se había reducido a 114.000 euros.