Íscar defiende el "liderazgo" enoturístico de Valladolid en la presentación de la Milla de Oro en Madrid

Conrado Íscar con los empresarios madrileños que han asistido al encuentro para presenta la Milla de Oro de la provincia. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha presentado este martes en la capital madrileña la Milla de Oro del Vino de la provincia a asociaciones empresariales de Madrid, en un encuentro celebrado en la Factoría Industrial de Villaverde , al que han asistido alrededor de 150 representantes del tejido empresarial de la capital.

El presidente ha subrayado el "liderazgo" enoturístico de un "territorio privilegiado y reconocido internacionalmente", y ha destacado el potencial que ofrece para el desarrollo de eventos corporativos, turismo MICE y experiencias enogastronómicas de alta calidad.

En el encuentro han participado Ágora Iberclub, Madrid Network y Probusiness Place, tres asociaciones empresariales de referencia en la Comunidad de Madrid y la iniciativa ha sido impulsada por vallisoletano Jesús Olivar, presidente de Ágora Iberclub.

Como cierre del acto, los asistentes han disfrutado de un cóctel con productos y vinos de la provincia, ofrecido por el Taller de Arzuaga (Estrella Michelin).

La Milla de Oro del Vino de Valladolid es reconocida como uno de los territorios vinícolas "más prestigiosos del mundo" por su arraigada tradición vitivinícola y la concentración de bodegas cuyas elaboraciones gozan de reconocimiento internacional la convierten en un referente global.

A esta oferta se suma su consolidación como destino de enoturismo de primer nivel, gracias a un proyecto que impulsa la labor de bodegas, alojamientos, restaurantes y empresas turísticas que trabajan para superar las expectativas de los visitantes.

Todo ello en un entorno que destaca por su riqueza histórica, cultural, patrimonial y paisajística.

El término 'Milla de Oro del Vino' fue acuñado por los propios viajeros, un tramo del valle del Duero, entre Tudela de Duero y Peñafiel.