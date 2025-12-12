Íscar ensalza la Milla de Oro del Vino, símbolo del "liderazgo enoturístico y proyección internacional" de Valladolid

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha destacado que la Milla de Oro del Vino simboliza el "liderazgo enoturístico" de un territorio "privilegiado, con una arraigada tradición vitivinícola y una consolidada proyección internacional".

Lo ha hecho en el marco de la presentación en Cantabria de la Milla de Oro del Vino de la Provincia de Valladolid, un proyecto destinado a consolidar este territorio como referente nacional en enoturismo de excelencia y como destino destacado para la celebración de eventos corporativos y turismo MICE.

El acto ha reunido a cerca de 60 representantes de asociaciones empresariales y colegios profesionales cántabros, quienes han podido conocer esta propuesta enoturística y empresarial que ofrece la Milla de Oro del Vino.

En este marco, el líder provincial ha subrayado el trabajo conjunto de bodegas, alojamientos, restaurantes y empresas turísticas que han convertido a la Milla de Oro del Vino en un destino "capaz de superar las expectativas de los visitantes y de ofrecer experiencias cinco estrellas en un entorno histórico, cultural y paisajístico único".

ENOTURISMO DE EXCELENCIA

Precisamente, ha subrayado que la Milla de Oro del Vino de Valladolid es reconocida como uno de los territorios vinícolas "más prestigiosos del mundo", puesto que su arraigada tradición vitivinícola y la concentración de bodegas cuyas elaboraciones gozan de reconocimiento internacional la convierten en un "referente global".

A esta oferta se suma su consolidación como destino de enoturismo de primer nivel, a través de un proyecto que impulsa la labor de bodegas, alojamientos, restaurantes y empresas turísticas que trabajan para superar las expectativas de los visitantes.

El término 'Milla de Oro del Vino' fue acuñado por los propios viajeros, que supieron identificar en este tramo del valle del Duero, entre Tudela de Duero y Peñafiel, un lugar donde convergen excelencia, sostenibilidad e internacionalización.

La Milla de Oro del Vino es una invitación a descubrir un enoturismo 5 estrellas, experiencias exclusivas y un destino único que representa la mejor expresión de la provincia de Valladolid, ha concluido.