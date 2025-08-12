Íscar pide el cese de Óscar Puente por el uso "político" de los incendios que están asolando Castilla y León

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, el 'popular' Conrado Íscar, ha pedido este martes el cese inmediato del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el vallisoletano Óscar Puente, al que acusa de utilizar políticamente la grave situación por la que atraviesa Castilla y León con motivo de la oleada de incendios registrados en dicho territorio en los últimos días.

Tras las críticas que el mandatario socialista vertió a última hora de la tarde de este lunes respecto de la actuación del presidente de la Junta y del consejero de Medio Ambiente, Alfonso Fernández Mañueco y Juan Carlos Suárez-Quiñones, respectivamente, a los que acusó de inacción mientras ardía la Comunidad, el máximo responsable de la institución provincial vallisoletana ha aprovechado para mostrar su indignación ante tales manifestaciones que, en su opinión, han sido realizadas con el único propósito de obtener un rédito político.

"Me parecen una auténtica barbaridad y me producen una profunda tristeza las declaraciones del Gobierno y del señor Puente, que se están aprovechando y utilizando la situación que se vive en Castilla y León para hacer política", ha censurado Conrado Íscar, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha pedido al presidente Sánchez el cese de Óscar Puente ante sus críticas "en un momento en el que hay entre 3.000 y 4.000 personas que han tenido que evacuar sus casas en la Comunidad".

Pero además, Íscar considera que las manifestaciones del ministro son todavía "más graves" cuando se trata de una persona "que tuvo el honor de ser alcalde de Valladolid y ha tenido en el Ayuntamiento un Servicio de Extinción de Incendios", al igual que posee la Diputación Provincial, con un total de casi 140 efectivos que además de las actuaciones en la provincia colaboran con otras ante la producción de incendios como los que se han originado en los últimos días en distintas partes de Castilla y León.

El presidente de la Diputación de Valladolid ha aprovechado también para expresar su confianza en que la proliferación de incendios remita en las próximas horas y también ha hecho referencia, "a modo de reflexión", al hecho de que la mayor parte de los mismos, "más del 90 por ciento", están siendo provocados, de ahí su llamamiento a la concienciación ciudadana para evitar unos fuegos que no solo destruyen el rico patrimonio natural de la Comunidad sino que también ponen en peligro vidas y propiedades, públicas y privadas.