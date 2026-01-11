IU cierra la coalición con Sumar y Equo tras obtener el apoyo del 77,9% de las bases

Archivo - El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, en el medio, junto a la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y el miembro representante de Verdes Equo, José María Elena, en la presentación de la candidatura a la Junta de Cy - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las bases y militancia de Izquierda Unida Castilla y León han ratificado esta semana, con un 77,9 por ciento de los votos a favor, la proclamada coalición con Movimiento Sumar y Verdes Equo para las próximas elecciones autonómicas.

Así, las formaciones continuarán con su agenda para la construcción de un programa conjunto, si bien mantienen la "mano tendida" al resto de organizaciones políticas de la "izquierda transformadora" para participar en la candidatura conjunta encabezada por IU.

Las votaciones han finalizado este sábado tras cuatro días de votación en un formato mixto, on-line y presencial, con el mencionado resultado de un 77,9 por ciento de los apoyos, resultado que confirma al coordinador general de IU en la Comunidad, Juan Gascón, como candidato a la Presidencia de la Junta, en cabeza en la lista por Valladolid, según ha precisado la formación en un comunicado recogido por Europa Press.

"Habla muy bien de la militancia de Izquierda Unida, que ha legitimado ampliamente el proceso de unidad iniciado y mantiene abierta la puerta a más actores políticos", ha señalado Gascón al respecto, para subrayar que su formación ha demostrado "ser el pegamento político y social" que "necesita Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas".

Asimismo, ha avanzado que ahora la coalición va a organizar la "resistencia institucional y en las calles" a "las políticas que la derecha y la extrema derecha quieren aplicar para sacrificar a las personas más desfavorecidas de la Comunidad".

En este contexto, la coalición construirá una organización y un programa político "para ser alternativa en Castilla y León contra las políticas del odio y la confrontación".

De este modo, las formaciones mantendrán reuniones y encuentros con diversas organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y con la sociedad civil a lo largo de las próximas semanas con el objetivo de "trasladar a su propuesta política amplias demandas y necesidades de la comunidad".