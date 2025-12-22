IU CyL pospone el referéndum sobre su coalición con Sumar y Verdes Equo para intentar un acuerdo también con Podemos

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, en el medio, junto a la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y el miembro representante de Verdes Equo, José María Elena, en la presentación de la candidatura a la Junta de CyL. - EUROPA PRESS

La Coordinadora de Izquierda Unida en Castilla y León (IU CyL) -ha pospuesto a enero la celebración del referéndum para ratificar su concurrencia en coalición con Movimiento Sumar y Verdes Equo a las próximas elecciones autonómicas, una decisión cuyo objetivo es llegar a un acuerdo "sin exclusiones ni vetos" también con Podemos "como en Extremadura", donde "el resultado de la izquierda transformadora ha sido un éxito".

En concreto, la coordinadora autonómica aprobó este domingo, con un respaldo del 86 por ciento y sin votos en contra, posponer la celebración del proceso de ratificación con las bases de la coalición de izquierdas iniciada con el Movimiento Sumar y Verdes Equo.

Así, el citado proceso de ratificación se dará en enero, en una fecha aún por determinar, de manera que IU deja un tiempo en el que su coordinador y candidato, Juan Gascón, espera generar una "alternativa" y un programa político de toda la izquierda "para transformar Castilla y León", y para "disputar la comunidad al PP".

La organización sigue "con la mano tendida" a Podemos para que participe en el proceso político, "como ha hecho en Extremadura" y se espera "que suceda en Aragón". "El resultado de la izquierda transformadora en Extremadura es un éxito y un ejemplo para todo el espacio de la izquierda del país", ha afirmado Gascón.

"En momentos de auge de la extrema derecha, las organizaciones de la izquierda transformadora nos tenemos que poner de acuerdo en lo importante", ha añadido el coordinador de IU en la Comuidad, partido que desde el pasado verano ya instó a las "fuerzas de la izquierda transformadora" a "formar un frente común", uno al que ya se han sumado Movimiento Sumar y Verdes Equo, pues las tres formaciones presentaron su coalición a inicios del mes de diciembre.

En este sentido, Gascón ha explicado que la formación ya lamentó en su momento "que Podemos no quisiera participar", si bien ahora considera que los motivos del partido liderado por Miguel Ángel Llamas en Castilla y León "no son tan relevantes tras las elecciones de Extremadura y el buen resultado electoral de la izquierda transformadora".

De este modo, IU insta a negociar "entre todas las formaciones desde la realidad del territorio y el debate en torno a programas y políticas concretas". "Defendemos un programa y una candidatura que reúna a todas las fuerzas políticas de la izquierda transformadora sin exclusiones ni vetos", ha aseverado Gascón, todo ello después de que de forma previa a los comicios extremeños el coordinador de Podemos, Miguel Ángel Llamas, señalase que ve "margen para el acuerdo" con IU pero sin Sumar, al que ve "agotado" y "subordinado al PSOE".