IU incluirá la retirada de la tauromaquia en su programa electoral en CyL

Archivo - El coordinador autonómico de Izquierda Unida en Castilla y León, Juan Gascón, interviene durante la festividad del Día de Castilla y León. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida incluirá la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural de Castilla y León entre las medidas de su programa electoral de cara a los comicios que se celebrarán en la Comunidad en 2026.

"Nuestra organización rechaza la violencia contra los animales como tradición en cualquier tipo de fiesta", ha señalado el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Izquierda Unida Juan Gascón.

En este sentido, IU ha criticado la abstención del PSOE del pleno del Congreso que impidió la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi Cultura', una propuesta que había recogido más de 650.000 firmas en toda España.

Así, Gascón ha señalado que el PSOE "se ha equivocado" al no permitir que la ILP fuera admitida a trámite y "juntar su abstención al voto favorable de la derecha y de la extrema derecha para que no se pueda debatir sobre tortura animal".

La organización ha manifestado su "incomprensión" ante el cambio de parecer del PSOE, que a finales de septiembre había apoyado la medida y se había comprometido con comisión promotora por el voto a favor.

"No entendemos este cambio de postura del PSOE, cuyas bases se muestran muy favorables a este debate sobre el sufrimiento animal en las corridas de toros", ha aseverado Gascón, para incidir en que "hace años" que IU quiere "generar debate" sobre una "actividad que está en retroceso y que vive de subvenciones de la Junta de Castilla y León, de ayuntamientos y dedDiputaciones":

En este contexto, ha recordado que una encuesta desarrollada por el BBVA refleja que el 77 por ciento de la gente en España rechaza el uso de animales en festejos taurinos. "Consideramos que hay que aprovechar esta posición mayoritaria de la ciudadanía para hacer cambios relevantes políticamente en Castilla y León", ha sentenciado.