IU refrenda esta semana la coalición con Sumar y Verdes Equo y mantiene la mano tendida a Podemos

El coordinador de IU en Castilla y León, Juan Gascón, en el medio, junto a la coordinadora de Movimiento Sumar, Marina Echebarría, y el miembro representante de Verdes Equo, José María Elena, en la presentación de la candidatura a la Junta de CyL. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida Castilla y León votará desde este miércoles, 7 de enero, hasta el próximo sábado, día 10, la ratificación del acuerdo alcanzado con Movimiento Sumar y Equo para concurrir unidos a las próximas elecciones autonómicas, aún sin convocar, que tienen el 15 de marzo como fecha límite.

La coalición de izquierdas ha recordado además que está a la espera de una respuesta por parte de Podemos y ha asegurado que mantiene la "mano tendida" a la entrada de la formación morada en una candidatura conjunta de cara a esos comicios.

IU ha explicado que el acuerdo cerrado con Sumar y Verdes Equo ratifica al coordinador autonómico de IU, Juan Gascón, como candidato por consenso a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y recoge además las vías de coordinación para la elaboración colectiva de un programa políticos y la integración en listas de las diferentes organizaciones.

En este sentido, ha destacado la voluntad de construir de forma conjunta proyectos y espacios comunes con otras organizaciones y movimientos con el objetivo de ofrecer una alternativa a 40 años del PP en Castilla y León.

"Nuestra cultura política consiste en llegar a acuerdos y ampliar alianzas. IU siempre está en los procesos de unidad y hace llamamiento a la construcción de frentes de izquierdas, lo más amplios posibles", ha aseverado IU en un comunicado.

Las votaciones en IU comenzarán este miércoles en formato on-line, que permanecerá abierto hasta el viernes, y finalizarán el sábado con la votación presencial en las asambleas. IU ha informado de que Juan Gascón votará el sábado en la asamblea local de Palencia.