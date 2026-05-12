El IV Torneo de Primavera de Voleibol reunirá en Ávila el 17 de mayo a más de 300 jugadores de 28 equipos

Laura Maíllo, Carlos López y Pompeyo Rodríguez, durante la presentación del torneo. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El IV Torneo de Primavera de Voleibol reunirá el próximo 17 de mayo en el pabellón municipal de San Antonio a más de 330 jugadores de 28 equipos de las provincias de Ávila, Salamanca y Madrid.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Carlos López, junto con Pompeyo Rodríguez y Laura Maíllo, presidente y jugadora senior, respectivamente, del Club de Voleibol Muralla de Ávila, organizadores de la competición, ha presentado hoy esta jornada que duplica el número de participantes con respecto al año pasado y que se celebra con el objetivo "no sólo de dar a conocer este deporte sino también como actividad de fin de temporada para las categorías inferiores y oportunidad para los jugadores de enfrentarse a otros equipos con los que habitualmente no se cruzan".

En esta cuarta edición, el torneo se disputará de 09 a 18.30 horas y contará con equipos que disputarán partidos en categorías alevín mixta, infantil femenino, cadete masculino y femenino y juvenil femenino, detalla el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Se da la circunstancia de que dos equipos -cadete masculino e infantil femenino- del Muralla de Ávila no podrán participar en el torneo, por estar disputando ese mismo día la Copa de Castilla y León, organizada por la Federación de Voleibol de Castilla y León.

La jornada contará también con un partido de exhibición por parte de la escuela de adultos contra un equipo de Guadarrama y habrá, además, una recogida de alimentos que se donará al Banco de Alimentos de Ávila, con productos que donarán los equipos participantes.

La actividad se completará con avituallamiento para los deportistas y sorteos entre el público asistente y, con el objetivo de dar a conocer este deporte, además, el club ha organizado cuatro jornadas de puertas abiertas: los días 18, 20, 25 y 27 de mayo, de 18 a 20 horas, en el pabellón de San Antonio, de cara a atraer nuevos jugadores y a la formación de equipos para la próxima temporada.