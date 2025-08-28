Ivestigado en Salamanca por llevar matrícula falsa modificada para evitar videocámaras y radares

SALAMANCA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Guardias civiles del puesto de La Alberca, con la colaboración de agentes del Grupo de Investigación de Atestado de Tráfico (GIAT) de la Comandancia de Salamanca, investigan a un hombre residente en la provincia tras descubrir que habría falsificado las placas de matrícula de su turismo.

Además, las había manipulado para evitar de ser detectado por videocámaras de vigilancia o radares de velocidad y evitar así la actuación de los agentes al circular con el mismo, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Los hechos se han producido el pasado 25 de agosto, cuando los agentes del puesto de la Alberca han descubierto un turismo, marca BMW, estacionado de forma incorrecta en el caso urbano de la localidad de Cepeda (Salamanca).

En ese momento se han percatado de que mostraba signos de manipulación en una de las placas de matrícula, por lo que se ha establecido un operativo para localizar al propietario.

Finalmente, se ha identificado y los miembros del cuerpo, apoyados en la inspección del vehículo por los miembros del GIAT, han podido descubrir que las placas de matrícula instaladas correspondían con las de otro vehículo de iguales características que se encontraba estacionado en Salamanca.

El vehículo no estaba matriculado en España, ya que había sido importado desde Suiza y circulaba desde entonces por España con placas temporales, hasta realizar la presunta falsificación y deterioro para no ser detectado.

Por todo ello, se ha procedido a investigar al propietario del vehículo como supuesto autor de un delito de falsificación documental en placas de matrícula, y el turismo ha sido intervenido a disposición de la autoridad judicial competente.