El IX Foro de la Cultura arranca en Valladolid como un espacio en el que "se habla para escuchar y para aprender"

Presentación de la jornada inaugural del IX Foro de la Cultura en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El IX Foro de la Cultura ha abierto este viernes su programación principal con el acto de inauguración y una rueda de prensa inicial en la que los diseñadores del elenco de encuentros y charlas, la bióloga molecular y astronauta en el cupo de reserva de la ESA, Sara García Alonso, y el matemático y divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, han destacado que se plantea como un espacio en el que se habla para escuchar y para aprender.

Los programadores, acompañados por el responsable de la organización, Óscar Blanco, y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, han destacado la buena acogida que tiene este evento entre el público vallisoletano, lo que hace que ya estén reservadas 16.000 entradas para los encuentros que se mantendrán entre este viernes y el domingo, 22 de febrero, en el Teatro Calderón.

El IX Foro de la Cultura aborda, bajo el título 'Pocas cosas como el Universo', una temática con doble vertiente, por un lado el universo desde un punto de vista físico y científico y, por otro, el "universo interior de cada uno", como ha definido el alcalde de la ciudad.

Jesús Julio Carnero ha insistido en que el evento se encuentra "consolidado" y el hecho de que alcance ya la novena edición es tanto un "reto" como una "garantía" de buen resultado. "El público va a llenar el teatro Calderón, como un espacio de reflexión, de diálogo y de, quizás lo más importante: pensar".

En este sentido, el divulgador Eduardo Sáenz de Cabezón, ha destacado que el foro "plantea lo necesario que es establecer conversaciones" pero "sin que haya un ganador", ya que en este encuentro "se habla para aprender, para escuchar", con la intención de que todos los asistentes saquen algún aprendizaje de cada charla.

Así, se ha diseñado un programa basado en la presencia de "gente muy diversa conversando, algo que no se suele dar" y que Sáenz de Cabezón ve "como un lujo". Así, desde la "multidisciplinariedad de los acercamientos al tema", se contará en el programa con representantes de ámbitos como la psicología, cosmología, biología, cine, teatro, entre otros.

Por su parte, Sara García Alonso ha subrayado que, pese a que los dos coordinadores de la programación proceden del ámbito científico, no se han restringido a la ciencia, sino que han tratado de juntar "perfiles diversos".

De hecho, ha comparado diseñar el programa como "escribir una carta a los Reyes Magos", pues han tenido acceso a "tanta gente tan interesante", a los que han podido invitar después de "dar vueltas al contenido y el concepto de las mesas".

Sáenz de Cabezón ha puntualizado que "muy poca gente ha dicho que no" y quienes han dado una respuesta negativa ha sido por imposibilidad de agenda. Todo ello, contando con representantes del ámbito de la ciencia, la cultura y el conocimiento tanto de España como de otros países, especialmente Latinoamérica.

Tanto Sáenz de Cabezón como García Alonso han destacado especialmente el nivel de "talento" en el ámbito científico en España. "Vamos por el buen camino", ha recalcado la investigadora, que ha señalado que después de un tiempo en el que en el país "no se ha tenido la adecuada dotación económica en comparación con otros países de la UE y Estados Unidos" los gobiernos cada vez son "más conscientes" y se apuesta más por la financiación de proyectos como la investigación sobre el cáncer.

A este respecto, Sara García ha añadido que le ha hecho mucha "ilusión" poder participar en la programación de este foro después de intervenir por primera vez el año pasado como ponente. "Cuando Óscar (Blanco) me ofreció participar en el programa, no pude negarme", ha enfatizado.

LOS SUEÑOS

Jesús Julio Carnero ha destacado las figuras de los dos programadores, con Sara García por su faceta de astronauta en la reserva que la puede llevar a formar parte del "grupo de privilegiados que pueden llegar a conocer mejor el espacio", mientras que de Sáenz de Cabezón ha subrayado que logra que quienes, como él, se consideran "negados en las matemáticas", puedan entenderlas desde una capacidad "divulgativa".

Este viernes, tras el acto oficial de inauguración, se ha iniciado la programación con un encuentro sobre el 'El origen del universo', que reúne al especialista en arqueología de los orígenes humanos distinguido con el Premio Nacional de Investigación en Humanidades 2025, Ignacio de la Torre; la catedrática de Física de la Universidad de Oxford y experta en nanotecnología, Sonia Contera, moderados por la propia Sara García.

Jesús Julio Carnero ha mostrado un especial interés en el encuentro bajo el título 'El sueño de vivir eternamente', que comenzará a las 17.00 horas, y ha querido dejar una reflexión. "Yo puedo decir que no soy inmortal, pero sé que soy eterno", algo que cree que puede ser "punto de partida" para lo que se hable "con independencia de las creencias de cada uno".

En la inauguración han estado presentes también el vicepresidente de la Diputación provincial, Víctor Alonso; el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero; o el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la ciudad, Alejandro García Pellitero.