Javier Maroto y Javier Iglesias (PP) y Clara Martín (PSOE), senadores por CyL con los votos de sus grupos

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Javier Maroto y Javier Iglesias, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, y Clara Martín, candidata del Grupo Parlamentario Socialista, han sido designados este jueves, 10 de septiembre, senadores autonómicos por Castilla y León, los primeros con 32 votos --el PP tiene 33 procuradores y en la sesión faltaba uno-- y la segunda con 30 síes, los mismos que procuradores tiene el PSOE.

En la elección de los senadores autonómicos secreta y en urna se han registrado además otros 19 votos en blanco --el Grupo Parlamentario Vox tiene 14 y el Grupo Mixto cinco--.

Los tres representantes de Castilla y León en la Cámara alta han seguido la sesión juntos desde la Tribuna de Invitados de las Cortes de Castilla y León. El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha informado de que la mesa de la Cámara hará entrega de las pertinentes credenciales al final de la sesión plenaria de hoy.

La elección se ha producido con el cómputo que permite la modificación de la Ley que regula el procedimiento de designación de los senadores de representación autonómica aprobada el 26 de octubre de 2022 y que se aplicó por primera vez en 2025 para el nombramiento del socialista Luis Tudanca al que ahora releva Clara Martín.

En virtud de este cambio los senadores pueden ser designados con independencia del número de votos válidos que obtengan, a diferencia del anterior sistema por el que los tres senadores se votaban en bloque y sólo cabía el 'no', el 'sí' o la abstención para todos, que necesitaban mayoría absoluta en una primera vuelta y simple en una segunda votación -esa circunstancia llevó al PSOE a votar en contra de sus candidatos--.

Maroto, Iglesias y Martín han sido designados senadores autonómicos por Castilla y León este jueves, 10 de septiembre, en el primer pleno ordinario de la XII Legislatura que se constituyó el pasado 14 de abril tras las elecciones autonómicas del 15 de marzo que dieron la victoria al PP con el PSOE como segunda fuerza más votada, resultados que otorgan esos tres representantes en la Cámara alta para los dos partidos.

Hay que recordar además que, a diferencia de lo que ocurrió en los pactos de Gobierno PP y Vox en Aragón y en Extremadura, el Partido Popular de Castilla y León no ha cedido un senador a los de Santiago Abascal.

La Comunidad de Castilla y León designa a los tres senadores en virtud del artículo 69.5 de la Constitución y del artículo 24.5 del Estatuto de Autonomía, que atribuyen a las Cortes su designación Grupo Parlamentario en proporción a los grupos representados en la Cámara a propuesta de los propios grupos.

El PP mantiene como senador al vitoriano empadronado en Sotosalbos (Segovia) Javier Maroto que fue elegido senador autonómico por Castilla y León por primera vez el 23 de julio de 2019 y volvió a conseguir la confianza de la Cámara el 10 de mayo de 2022 tras las elecciones anticipadas de ese año en las que el PP consiguió representación para dos senadores, el propio Maroto, que es vicepresidente de la Cámara alta, y Vidal Galicia al que sustituye ahora el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, que dejará el cargo en la Institución provincial al que llegó en 2011 si bien los cargos son compatibles.

En el caso del Grupo Socialista ha propuesto a la segoviana Clara Martín, alcaldesa de Segovia desde el 4 de junio de 2022, tras la dimisión de Clara Luquero, hasta junio de 2023, en un paso del PSOE para recuperar la Alcaldía de la ciudad del Acueducto, como explicó el secretario autonómico, Carlos Martínez.

Clara Martín releva en el cargo de senador autonómico a Luis Tudanca, que fue elegido senador por designación de las Cortes de Castilla y León el 30 de abril de 2025 en sustitución del salmantino Fran Díaz.

La sesión plenaria ha comenzado con tres sustituciones en los escaños de la bancada de Vox: Silvia Guilarte y Mariano Veganzones por Valladolid, junto a Javier Martínez Lozano, por Burgos, que han jurado su cargo como procuradores tras la salida de Fátima Pinacho, Jesús Jiménez Miguel e Ignacio Sicilia para ocupar sus cargos en distintas direcciones generales de la Junta.