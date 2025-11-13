El jefe del Estado Mayor del Ejército preside mañana el 175 aniversario de la Academia de Caballería de Valladolid

Archivo - El jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea (c), y la ministra de Defensa, Margarita Robles (d). Foto archivo - Nacho Valverde - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Caballería de Valladolid celebra este viernes, 14 de noviembre, el 175 aniversario de su creación en el transcurso de un acto que será presidido por el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea.

El citado mando, a partir de las 12.30 horas, presidirá el acto de conmemoración de creación del Colegio Militar de Caballería, antecedente directo de la Academia de Caballería, acompañado de numerosas autoridades civiles y militares, entre ellas el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero García.

El acto tendrá lugar frente a la fachada principal de la Academia de Caballería y durante el desarrollo del mismo las unidades participantes recibirán al Estandarte de la Academia, para acto seguido ser revistadas por el general de Ejército JEME.

A continuación, los alumnos de 5º curso de la Enseñanza de Formación para la Incorporación a la Escala de Oficiales llevarán a cabo su presentación al Estandarte del Centro. Tras la alocución del director de la Academia, tendrá lugar el acto de homenaje a los que dieron su vida por España.

Esta parada militar se enmarca en las actividades de conmemoración del 175 aniversario de la creación en 1850 del 'Colegio Militar de Caballería' en Alcalá de Henares, el cuál se trasladó dos años más tarde a la ciudad de Valladolid, dando comienzo a una estrecha relación entre ciudad y Ejército.

Este vínculo, representado por el alcalde de la ciudad, "ha permitido la indispensable, constante y prolífera colaboración entre ambas instituciones a lo largo de los años, teniendo su expresión más reciente en el apoyo fundamental para la celebración de los actos de conmemoración de este aniversario", según destacan fuentes del Ejército.

La presencia del general del Ejército JEME, Amador Enseñat y Berea, pone de manifiesto la relevancia de este aniversario y muestra el apoyo a la Academia de Caballería, todo un referente en la formación de oficiales y suboficiales del Ejército de Tierra español.