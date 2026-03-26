'Jesús de la Esperanza' y el Vía Crucis abren la semana de pasión vallisoletana

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La procesión de 'Perdón y Esperanza' abrirá este viernes de Dolores la Semana Santa vallisoletana, con un desfile que tradicionalmente salía el Miércoles Santo, con el paso 'Jesús de la Esperanza', portado a hombros por los hermanos de la Sagrada Cena.

El desfile partirá a las 20.30 horas de la iglesia de San Pedro Apóstol y discurrirá por Real de Burgos, Chancillería, San Martín, Angustias, Bajada de la Libertad, Tintes, Catedral, Arribas hasta la Santa Iglesia Metropolitana Catedral en cuyo interior se celebrará un Acto Penitencial, que estará presidido por el arzobispo, Luis Argüello.

El desfile seguirá hasta el monumento al cofrade, donde se hará un acto de recuerdo a los hermanos difuntos, tras lo que 'Jesús de la Esperanza' regresará a su sede.

La Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena fue fundada el 21 de noviembre de 1940 por un reducido grupo de personas, amantes de la Eucaristía, a la cabeza de los cuales se situaba Rvdo. Sr. D. Andrés Gamboa Murcia, el cual, se propuso, desde el primer momento, dotar a la Semana Santa de Valladolid de un nuevo paso que mostrara la institución de la Eucaristía.

Posteriormente, tendrá lugar el Vía Crucis de Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores con los pasos portados a hombros del 'Santísimo Cristo de la Buena Muerte' (anónimo del siglo XVI) y de 'Nuestra Señora de los Dolores' (de Pedro de Ávila).

El desfile partirá de la iglesia del Carmen a las 22 horas y recorrerá la avenida de Segovia, paseo de San Vicente, Canterac, Mariano José de Larra, Villanueva y avenida de Segovia, para regresar al punto de partida, donde se celebrarán los rezos de la primera y última estación, mientras que los otros se rezarán a lo largo del recorrido.

El 'Santísimo Cristo de la Buena Muerte' es una talla de gran dramatismo ya que es un cuerpo desnudo, salvado por su paño de pureza, maltratado, con la cabeza con llagas y con la marca de la corona de espina y con la sangre brotando de las marcas de los clavos.

Esta imagen preside el altar mayor de la iglesia del Carmen salió en procesión, los Martes Santo, entre 1947 7 1952 y fue en 1994 cuando volvió a procesionar en el Vía-Crucis que abre la Semana Santa vallisoletana.

'Nuestra Señora de los Dolores', es una imagen de vestir y de bastidor, es decir, que tan solo tienen tallados el rostro y las manos entrecruzadas. El rostro es la viva imagen del dolor presentando la mirada baja, la boca entreabierta y una serie de lágrimas.