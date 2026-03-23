Una jornada analizará en abril en Ávila la importancia del Diálogo Social como herramienta de desarrollo socioeconómico

Cartel de la jornada. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ávila acogerá el próximo 10 de abril una jornada centrada en el análisis del Diálogo Social como herramienta clave para el desarrollo socioeconómico y la generación de empleo.

Bajo el título 'Ávila y el Diálogo Social', el encuentro reunirá a representantes institucionales, empresariales y sindicales con el objetivo de poner en valor esta vía de colaboración y su impacto en la mejora de las condiciones laborales y el crecimiento económico de la ciudad.

Así lo ha asegurado este lunes la teniente de alcalde de Empleo, Industria y Comercio, Sonsoles Prieto, quien ha destacado en rueda de prensa que esta iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto que desarrollan el Consistorio con CEOE Ávila y los sindicatos UGT y CCOO dentro del Diálogo Social local.

Prieto ha destacado que esta jornada es fruto de esa colaboración y que estará centrada en "el Diálogo Social como herramienta que ayuda a impulsar el desarrollo socioeconómico y la generación y el mantenimiento del empleo".

El Auditorio Municipal de San Francisco será el escenario de este encuentro, que se celebrará en horario de mañana y que permitirá abordar tanto la realidad del Diálogo Social en Ávila como su aplicación en el conjunto de Castilla y León.

Además, se darán a conocer experiencias de otras provincias como Valladolid o León, con el objetivo de compartir buenas prácticas y modelos de éxito.

La jornada contará con la participación, entre otros, de Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, junto a representantes de organizaciones empresariales y sindicales de ámbito autonómico.

A través de tres mesas redondas, se analizarán tanto el funcionamiento del Diálogo Social a nivel regional como ejemplos concretos de su desarrollo en otras provincias y su proyección en el ámbito local.

El presidente de CEOE Ávila, Diego Díez, presente también en la rueda junto con representantes de los sindicatos en Ávila, ha subrayado la relevancia de esta cita, que permitirá no solo explicar en qué consiste el Diálogo Social, sino también "profundizar en sus posibilidades".

En este sentido, ha destacado su carácter "transversal y de colaboración entre instituciones, empresarios y trabajadores", lo que facilita alcanzar resultados más eficaces que desde planteamientos individuales.

Por su parte, el secretario de UGT Ávila, Javier García, ha recordado la trayectoria del Diálogo Social en la ciudad, constituido en 2006, y ha puesto en valor su papel en momentos clave como la pandemia, cuando permitió alcanzar acuerdos relevantes para hacer frente a la crisis.

En la misma línea, el secretario general de CCOO Ávila, Alberto Novoa, ha incidido en que este espacio de colaboración entre administraciones, patronal y sindicatos resulta fundamental para avanzar en cuestiones relacionadas con el empleo y las condiciones laborales, así como para fortalecer la economía local.