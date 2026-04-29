Jornada sobre desarrollo del lenguaje para profesionales y estudiantes en Valladolid el 9 de mayo

Programa de la Jornada sobre desarrollo del lenguaje en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con la Fundación Querer, organiza las Jornadas del Lenguaje, una iniciativa formativa que tiene como objetivo proporcionar herramientas prácticas y conocimientos actualizados para abordar las dificultades en el desarrollo del lenguaje, que se llevará a cabo el sábado 9 de mayo en el Centro Cívico Zona Sur.

La jornada comenzará a las 9.30 horas y según han señalado fuentes del Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, está dirigida a profesionales del ámbito clínico, social y educativo, así como a estudiantes interesados en profundizar en este campo.

Este encuentro contará con un equipo multidisciplinar de especialistas que abordarán el lenguaje desde distintas disciplinas, incluyendo la neuropsicología, la psicología clínica, la audición y el lenguaje, la logopedia y la terapia ocupacional.

Según datos de estudios recientes, entre un 6 y un 8 por ciento de los niños en España presenta algún tipo de trastorno del lenguaje. Estas dificultades pueden manifestarse en aspectos como la articulación, el vocabulario, la gramática, la comprensión o la fluidez del habla.

Estas cifras ponen de relieve la necesidad de reforzar la formación docente en herramientas específicas para identificar, evaluar e intervenir de manera eficaz.

Las Jornadas del Lenguaje ofrecerán a los participantes la oportunidad de adquirir conocimientos actualizados sobre evaluación e intervención, así como de familiarizarse con instrumentos y técnicas prácticas aplicables en el entorno educativo.

Además, se prevé abordar estrategias para diseñar planes de intervención personalizados, adaptados a las necesidades individuales de cada estudiante.

A lo largo del día se desarrollarán ponencias y espacios de reflexión en los que se tratarán temas como el desarrollo del lenguaje desde los primeros hitos evolutivos hasta su base cerebral; el abordaje multidisciplinar de los trastornos del lenguaje mediante casos clínicos reales. ? La escritura desde un enfoque multisensorial; la enseñanza de una segunda lengua en niños con dificultades del lenguaje; y el uso de tecnologías y aplicaciones como herramientas terapéuticas para mejorar la comunicación.

El Ayuntamiento ha destacado, en un comunicado recogido por Europa Press, la importancia de este tipo de iniciativas para reforzar la formación continua de los profesionales y mejorar la atención a la infancia y a las personas con dificultades comunicativas.

Ambas entidades "reafirman con esta iniciativa su compromiso con la educación, la inclusión y el desarrollo integral de las personas, fomentando el acceso a recursos especializados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de quienes presentan dificultades en el lenguaje".