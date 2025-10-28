Una jornada nacional analizará en la ULE el papel de Europa frente a desafíos éticos y sociales de la era digital

Archivo - Facultad De Derecho De La Universidad De León, que acogerá la Jornada Nacional Académica. - ULE - Archivo

LEÓN, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) acogerá el próximo día 31 de octubre la Jornada Nacional Académica sobre la Acción Tutelar de la Unión Europea en Tecnologías Disruptivas, un encuentro especializado que abordará el papel de la Unión en la protección de las sociedades europeas frente al impacto creciente de las nuevas tecnologías.

La iniciativa, financiada por la Junta de Castilla y León, se centrará en analizar cómo la Unión Europea desarrolla medidas de tutela ante la expansión de tecnologías disruptivas (como la inteligencia artificial, el big data, la cadena de bloques o los dispositivos IoT y wearables) que transforman de forma profunda las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

El encuentro reunirá en la Facultad de Derecho a expertos de distintos ámbitos técnicos, jurídicos, sociológicos, educativos y éticos, con el objetivo de reflexionar sobre las implicaciones que estas tecnologías tienen para la ciudadanía europea y para el ejercicio de las libertades fundamentales reconocidas en el Tratado de la Unión, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Esta jornada inaugura una línea de trabajo con vocación de continuidad, que en los próximos años pondrá el foco en distintos aspectos de la acción protectora de la UE frente a los desafíos del entorno digital y las sociedades hiperconectadas.

El enfoque será eminentemente académico, como complemento a las actividades de carácter divulgativo que la ULE desarrolla a través de sus ciclos de conferencias sobre la Unión Europea. Además, la jornada incluirá un apartado de transferencia de conocimiento, con herramientas digitales y publicaciones que permitirán difundir los resultados y las reflexiones generadas sobre el papel, las expectativas y los límites de la acción tutelar de la Unión Europea.

PONENTES

La jornada, que se inaugurará a las 16.00, contará con la participación de destacados especialistas nacionales e internacionales a través de dos mesas redondas. La primera mesa estará moderada por la profesora de la Universidad de León Marina Morla González.

En ella participará Ibán García del Blanco, exmiembro del Parlamento Europeo y coordinador del Grupo Socialistas y Demócratas en el Comité de Asuntos Jurídicos, con la ponencia 'El Reglamento Europeo de IA: génesis, desarrollo y contexto global'.

También estará presente Selva Orejón Lozano, experta en ciberseguridad, privacidad y reputación online, que abordará 'IA y Ciberdelincuencia' y Joaquín David Rodríguez Álvarez, investigador y docente en la Universitat Autònoma de Barcelona, que intervendrá con 'Guerra Híbrida y Militarización de la Inteligencia Artificial: Riesgos, Asimetrías y Urgencias Éticas'.

En la segunda mesa redonda, moderada por la profesora de la ULE Ana Castro Franco, participará José María Goerlich Peset, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universitat de València, con la ponencia 'La inteligencia artificial en las relaciones laborales: desafíos y respuestas'.

También participará Janaina Muniz da Silva, profesora en la Universidade do Estado da Bahia, que presentará 'Democracia, Estado de Derecho, Procesos Electorales e Impacto del Uso de la Inteligencia Artificial y las Nuevas Tecnologías en los Resultados de las Elecciones'.

Finalmente, el programa concluirá con Belén Liedo Fernández, doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid e investigadora en ética aplicada del CSIC, con la conferencia 'Análisis ético-político de la tecnología asistencial desde la ética del cuidado'.